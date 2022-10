A két ország évszázadok óta szoros gazdasági, kulturális kapcsolatok révén kötődik egymáshoz, Ausztria Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere és harmadik legfontosabb beruházója – mondta Novák Katalin köztársasági elnök mellett állva Van der Bellen az MTI szerint.

Az osztrák elnök arról is beszélt, hogy hogy a gazdasági kapcsolatok tovább erősödtek, az osztrák export 2022 első félévében az előző év azonos időszakához képest 40 százalékkal nőtt, az import Magyarország felől 18 százalékkal.

Az osztrák cégek Magyarországon 70 ezer munkaerőt foglalkoztatnak, 115 ezer magyar pedig Ausztriában dolgozik, tehát a gazdasági kapcsolatok hosszú évek óta a legszorosabbaknak nevezhetők - fogalmazott, majd hozzá tette, hogy ez vonatkozik a határon átnyúló együttműködésre Burgenland és a határos magyar régiók között is.

Még a menekültek segítése is szóba került

Az osztrák államfő elmondta, hogy a magyar elnökkel beszéltek az Európai Unióban is újra és újra felmerülő kérdésekről, így a jogállamiság kérdéséről is. A klímapolitika kérdéséről, valamint az ukrajnai helyzetről is, továbbá a menekültek segítéséről is egyeztettek. Mint mondta, Ausztriában 80 ezer ukrán menekültet, elsődlegesen nőket és gyerekeket regisztráltak.

Alexander van der Bellen felhívta külön a figyelmet arra, azt "Ausztriában talán kevésbé tudjuk, hogy a háborúnak egy ponton igazán különleges jelentősége van Magyarország számára, ez pedig az Ukrajnában élő magyar kisebbség." Álláspontja szerint mindnyájunk számára világos, hogy ez a helyzet Magyarországon aggodalomra ad okot. Ukrajna kisebbségekkel szembeni politikája, hogy óvatosan fogalmazzak, nem mentes minden kritikától- tette hozzá van der Bellen.

Elmondta, hogy a szankciókkal kapcsolatban világos Ausztria álláspontja, ezt tartják az egyetlen lehetséges válasznak a Vlagyimir Putyin orosz elnök által kiváltott agresszióra.

Reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió tagországai továbbra is összetartanak, és "egy közös európai hangon szólnak".