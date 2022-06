Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón azt mondta: „Az ellátási láncok biztonsága kisebb, mint korábban, ezért az üzemanyaghiányt nem lehet kizárni teljesen.” Ezzel arra utalhatott, hogy az autósok az utóbbi időben esetenként azt tapasztalhatták, hogy a hatósági áras 95-ös benzin és a gázolaj nem mindig kapható a kutaknál - írja az Mfor az üzemanyaghiány jövőbeni alakulását firtató cikkében.

A hiány kezdetben a kis független egységeknél volt megfigyelhető, majd a tavasz folyamán a töltőállomásokat ellátó logisztika nem bírt lépést tartani a kereslettel, így a hiány az erős tranzitforgalommal megáldott helyeken általánossá vált. Nem véletlenül korlátoztak azok körét, akik ártámogatott benzint vagy gázolajat vásárolhatnak.

Az országot járva rendszeresen találkozhatunk olyan fehér benzinkúttal (így nevezik azokat a töltőállomásokat, amelyek nem valamely nagy hálózat tagjaként üzemelnek), ahol nincs gázolaj, esetleg 95-ös benzin. Ezek a kutak az árstop miatt az utóbbi hónapokban folyamatosan veszteségesen üzemelnek, így sokszor nem kapkodnak a készletek feltöltésével.

A probléma az, hogy egy ideje immár nem csak a fehér kutaknál tapasztalható áruhiány, hanem a nagy láncoknál is akadnak problémák. A Shell esetében például az utóbbi két hónapban egy autós sem mehetett biztosra, hiszen számos olyan egységük volt, ahol napokig nem volt hatósági áras benzin vagy gázolaj. A Mol töltőállomásain pedig péntek reggeltől korlátozták a hatósági áron vásárolható üzemanyag mennyiségét.

Ráadásul az előző hétvégén olyan információk láttak napvilágot, hogy immár egyes OMV-töltőállomásokon is hasonló problémák adódnak. Még az is felmerült, hogy az osztrák hátterű vállalat magyarországi kútjai egy időre bezárnak. Ezek a fejlemények, illetve Gulyás Gergely fent idézett megszólalása akár aggodalomra is okot adhat, bár a miniszter szerint ameddig a szállítás biztosított, addig az üzemanyaghiány valószínűsége csekély. Végső esetben a stratégiai tartalékokhoz is hozzá lehet nyúlni.