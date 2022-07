A külföldi utazási korlátozások feloldása miatt idén a tavalyinál kevesebben akarnak a Fekete-tenger romániai szakaszán nyaralni - írja a Maszol. „A romániai tengerparti foglalások száma nálunk 30 százalékkal esett vissza” – nyilatkozta a Ziarul Financiar gazdasági napilapnak Lucia Morariu, az egyik legnagyobb utazási iroda, az Eximtur tulajdonosa.

Júniusban hasonló jelenségről számolt be a Maszolnak Tárnoky Marianne, a nagyváradi Domino Tours tulajdonosa is. Úgy tűnik, az idei év legnagyobb vesztese Mamaia lesz, mely hagyományosan a román tengerpart legnépszerűbb üdülőtelepe. Az Eximturnál 2021-hez képest 50 százalékkal csökkent az oda utazó turisták száma, s más turisztikai ügynökségeknél is hasonló a helyzet.

Elszálltak az árak



A külföldi utazások lehetősége mellett ehhez hozzájárultak az elképesztően magas árak is, nincs az a pénz, amit a mamaiai turisztikai vállalkozók ne restellnének elkérni a vendégektől. A közelmúltban bejárta a sajtót a hír, hogy egy mamaiai magánstrandon napi 200 lejt (16,5 ezer forint) kell fizetnie annak, aki közvetlenül a tenger mellett szeretné leteríteni a lepedőjét, míg egy napernyős nyugágy 150 lejért bérelhető.

Természetesen ezeket a szolgáltatásokat nem kötelező igénybe venni, mivel vannak szabadstrandok is, azonban az önkormányzat által bevezetett napi 94 lejes parkolási adó minden autóval érkező turista számára kötelező. Bíróságon támadtuk meg a parkolási adót. Egy gyerekes család számára, amely hét napot szeretne itt eltölteni, ez az adó közel 700 lejes kiadás – nyilatkozta Anca Nedea, a mamaiai vállalkozók érdekvédelmi szervezetének az ügyvezető igazgatója.

Ágazati üzletemberek becslései Mamaián 20 százalékkal kevesebben nyaralnak idén, mint 2019-ben, Eforie Nordon azonban 30 százalékkal nőtt a vendégek létszáma. „Míg Mamaián kevesebb turista száll meg, nő azok száma, akik a tengerpart déli szakaszát választják. A helyi közigazgatás egyes intézkedései, mint például a parkolási adó, elijesztik a turistákat. Nekünk napi 100/éjszakás szállásajánlatunk is volt, amennyibe Mamaián csak a parkolás kerül” – nyilatkozta Ionuț Nedea, a Litoralulromanesc.ro vezérigazgatója.