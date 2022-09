Vasárnap kerül a szavazók elé a nyugdíjrendszer reformjának tervezete, amely megvonná a nőktől azt a kedvezményt, amelyet eddig a nyugdíjba vonuláskor élveztek.

A nők most 64 évesen vonulhatnak nyugdíjba szemben a férfiak 65 éves korhatárával. Ha a választók is úgy döntenek, akkor a nőknek is 65 éves korukig kell majd dolgozniuk, mielőtt teljes jogú nyugdíjasokká válhatnak - írja az ABC News.

A támogatók azzal érvelnek, hogy a nyugdíjasok száma gyorsabban nő mint a dolgozóké és nők tovább is élnek mint a férfiak. Azt is mondják, hogy muszáj megerősíteni a nyugdíjrendszert mert a kassza nem fogja elbírni a Baby Boom korosztály nyugdíjba vonulását.

A közvélemény-kutatások szerint a kérdés éket vert a nemek közé. A kormány támogatja a reformot, és a felmérések szerint a választók többsége is mögötte áll, azzal az indokkal, hogy a nők - akiknek Svájcban régóta egyenlőtlenségekkel kell szembenézniük a munkahelyeken - az elmúlt években némi előnyt szereztek.

Az ellenzők szerint nem helye a nyugdíjreform terheit a nők vállára tenni, a váltás pedig növelné az egyébként is fennálló egyenlőtlenségeket.

Lépnek az állatokért



A másik téma az állattartás szabályainak szigorítása, amelyet környezetvédő csoportok vettek a kezükbe, céljuk, hogy vége legyen az "intenzív tenyésztésnek" ahol az állatokat gyakran szűk helyekre zárják.

A svájci parlament és a végrehajtó hatalom egyaránt ellenzi az intézkedést, és azt állítja, hogy az az árak emelkedéséhez vezetne, és hogy a "haszonállatok" már most is "védettek és jól bánnak velük Svájcban".

Azzal is érvelnek, hogy az intézkedés adminisztratív nehézségekkel járna, mivel megtiltaná az olyan termékek behozatalát, amelyek nem felelnek meg a svájci előírásoknak, és az ellenőrzéseket külföldön kellene elvégezni. Ez hatással lehet minden olyan élelmiszerre - például a híres svájci sajtokra és csokoládékra -, amely állati eredetű termékeket tartalmaz.

Tavaly mintegy 80 millió állatot hizlaltak és vágtak le Svájcban, ami közel 50 százalékos növekedést jelent az egy generációval ezelőttihez képest.

A választók többsége kezdetben támogatta az ötletet, de az állattenyésztők ellenállása sokakat elbizonytalanított. Ha elfogadják az új szabályokat, az átállás 25 évig is eltarthat.