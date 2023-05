A közelmúltban mind a három nagy hitelminősítő, a Moody's, az S&P és a Fitch is figyelmeztetett, hogy a demográfiai folyamatok romlása, a népesség elöregedése máris hatással rontja nagyon sok állam szuverén adósságának minősítését, s az emelkedő kamatlábak tovább rontanak a helyzeten. Hozzátették, hogy átfogó reformok nélkül nagyon sok államot a leminősítés fenyegeti. Komoly reformok nélkül ugyanis könnyen kialakulhat a nagyobb költségvetési terhek és a növekvő hitelköltségek ördögi köre - írja összefoglalójában a Financial Times.

A jövő már elkezdődött és bekopogtatott

Dietmar Hornung, a Moody's Investors Services társügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a múltban a demográfia közép- és hosszú távú szempont volt a hitelminősítések kialakításánál. Most azonban a jövő itt van, és már most sújtja a besorolásokat.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, az Európai Központi Bank (EKB) és a Bank of England ebben a hónapban a pénzügyi válság óta a legmagasabb szintre emelte irányadó kamatát, s ez tovább növelte ezzel a kormányok adósságszolgálati költségeit.

- A demográfiai folyamatok lassan alakulnak, azonban a probléma egyre sürgetőbbé válik. Sok országban már most jelentkeznek a kedvezőtlen hatások - mondta Edward Parker, a Fitch szuverén és szupranacionális államokkal foglalkozó globális kutatási vezetője. Ők a múlt hónapban rontották le Franciaország hitelminősítését arra hivatkozva, hogy Emmanuel Macron elnök reformprogramja megrekedhet.

A magas kamatok felerősítik a negatív hatásokat

A hitelminősítők szerint a probléma az, hogy a hitelfelvételi költségek emelkedése súlyosbítja mind a munkaképes korú népesség változásainak növekedésre gyakorolt kedvezőtlen hatását, mind pedig a növekvő egészségügyi és nyugdíjszámlák államháztartási terheit. Ez komoly hatással van nem csak az Európai Unió tagállaminak államadósságaira - ahol a prognózisok szerint a 65 év feletti népesség aránya a jelenlegi 20 százalékról 2050-re 30 százalékra emelkedik - de a ugyanez a folyamat játszódik le Japánban és az Egyesült Államokban is.

A hitelfelvételi költségek egyetlen százalékpontos növekedése 2060-ra mintegy 40-60 százalékponttal növeli az államadósság GDP-hez viszonyított arányát Japán, Olaszország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok esetében is. Ez brutális szám, valószínűleg olyan reformokra lenne szükség, amelyek vagy az elöregedési nyomást kezelik, vagy más költségvetési reformokra, hogy az államadósság fenntartható maradjon

- állítják az S&P Global Ratings szakértői.

A hitelminősítő januárban közölte, hogy a világ legnagyobb gazdaságainak hitelbesorolásainak nagyjából a felét 2060-ra a bóvli kategóriába kell lesorolni, ha nem hoznak intézkedéseket a népesség elöregedéséből eredő költségek enyhítésére. Becslésük szerint az elöregedéssel kapcsolatos problémák kezelésének hiányában a tipikus államháztartási hiány ekkorra a GDP 9,1 százalékára ugorhat a 2025-ös 2,4 százalékról.

Az S&P szerint a nyugdíjköltségek 2060-ra átlagosan a GDP 4,5 százalékával emelkednek, elérve a 9,5 százalékot, bár az országok között nagy eltérésekkel. 2022 és 2060 között az egészségügyi kiadások a GDP 2,7 százalékpontjával emelkednek majd a medián ország esetében.

A fejlett országokban kongatják a vészharangot



Nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban is a republikánusok kiadáscsökkentést és strukturális költségvetési reformot követelnek az amerikai adósságplafon körüli, nagy feszültséggel járó konfrontációban. Elemzők szerint világszerte a közép- és dél-európai országok rendelkeznek az egyik legrosszabb demográfiai profillal, ugyanakkor kiemelik Németországot, amelynek lakossága globálisan az egyik leggyorsabb ütemben öregszik.

A Moody's szerint a német munkaerőpiacra nehezedő feszültség már most is látható, és a gazdasági növekedési lehetőségek reformok nélkül tovább gyengülhetnek. De a spanyolországi nyugdíjrendszer strukturális hiánya miatt is érkeztek nemrég figyelmeztetések, akárcsak a francia helyzet miatt.

Görögországot pozitív példaként említik, amiért az adósságválság után átfogó reformokat hajtott végre nyugdíjrendszerében. Az S&P 81 országot vizsgáló felmérésében ez volt az egyetlen olyan állam, amelyben az öregedéssel kapcsolatos kiadások 2060-ig várhatóan csökkennek. Eközben a legtöbb ázsiai országban a demográfiai nyomás miatt romlanak a kilátások. A Fitch szerint itt a legrosszabb képet Korea, Tajvan és Kína mutatja.