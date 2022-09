Az összes buktatót számításba véve, 2022 az elmúlt időszak egyik legrosszabb éve lehet arra, hogy valaki nyugdíjba menjen – erre a következtetésre jutott a Natixis friss nyugdíjfelmérésében.

Az idei listán Magyarországot a 32. helyre sorolták, egy helyet javítva a tavalyi 33. pozícióhoz képest. A hazai nyugdíjasok a legjobb helyzetben anyagi jólét szempontjából vannak a felmérés szerint – ebben a kategóriában olyan tényezőket vizsgáltak, mint jövedelemegyenlőség, munkanélküliség és egy főre eső jövedelem.

Csak ezeket figyelembe véve Magyarország a 12. helyen van a 44 államból. A nyugdíjas pénzügyek kategóriában azonban – ahova az inflációt, az államadósságot, a bankok nemteljesítő hiteleit, az irányadó kamatokat és az adóterheket is sorolták – a leggyengébbek közé kerültünk, a 41. helyen osztozunk Franciaországgal, mögöttünk pedig csak Törökország és Görögország végzett.

A globális nyugdíjindexet (GRI) négy kulcsterület alapján számolják: egészségügy, életminőség, anyagi jólét, nyugdíjas pénzügyek. E komponensek alapján a legjobb helyzetben azok vannak, akik Norvégiában terveznek nyugdíjba vonulni, a skandináv állam két helyet javított a tavalyi értékeléséhez képest. Utána Svájc, Izland, Írország és Ausztrália a top 5 sorrendje.

Globális nyugdíjindex (%) Helyezés Ország Egészség Nyugdíjas pénzügyek Életminőség Anyagi jólét Összesen 1. Norvégia 91 69 87 79 81 2. Svájc 90 74 86 69 80 3. Izland 88 68 86 77 79 4. Írország 89 70 80 67 76 5. Ausztrália 88 72 77 66 75 6. Új-Zéland 85 71 81 64 75 7. Luxemburg 91 59 81 72 75 8. Hollandia 89 56 80 78 75 9. Dánia 86 54 88 76 74 10. Csehország 76 64 68 84 73 11. Németország 87 55 80 71 72 14. Ausztria 86 54 82 69 71 21. Szlovénia 82 51 69 77 69 26. Lengyelország 66 61 57 75 64 30. Szlovákia 66 51 64 67 62 32. Magyarország 59 48 57 70 58 Forrás: Natixis

A francia bank szakértői évről évre áttekintik a nyugdíjasok helyzetét a 44 vizsgált országban, és megállapították, hogy idén több ponton is hibázhatnak azok, akik nyugdíjba vonulásra készülnek.

A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha alábecsülik az infláció hatását, de a saját várható élettartamukat is könnyen kevesebbre taksálhatják a valósnál. A harmadik legnagyobb rizikó az, ha túl sokat várnak a befektetéseiktől, továbbá az is gondot okozhat, ha túlságosan konzervatívak a befektetési választásaiknál. Hibázhatnak ott is, hogy nem kalkulálnak a leendő magas egészségügyi kiadásaikkal, túlságosan az állami juttatásokra bízzák magukat vagy alábecsülik az ingatlanjaikkal kapcsolatos kiadásokat.

Nagy gond az öregedő társadalom



Az adózó munkavállalók és az eltartott nyugdíjasok arányosságára épülő állami nyugdíjrendszerek egyre kevésbé működőképesek, mivel az országok többségében probléma az elöregedő társadalom. Az Egyesült Államokban például 1950-ben még a népesség 14 százalékát tették ki a 65 év felettiek, 2020-ban már a 28,4 százalékát, 2050-re pedig ez az érték elérheti a 40,4 százalékot. Európai viszonylatban Spanyolországot és Olaszországot érdemes kiemelni. A Nataxis szerint előbbi ország azzal számolhat, hogy 2050-re a lakosság 78,4 százalékát teszik ki a 65 év felettiek, míg az olaszok esetében ez az arány 74,4 százalék lehet majd.