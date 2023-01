Éves szinten átlagosan 10,3 százalékra lassult novemberben a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) tartozó országokban a fogyasztói árak növekedése az októberi 10,7 százalékról. Az OECD-ben az élelmiszer- és energiaköltség nélkül számított fogyasztói árak (maginfláció) 7,5 százalékra mérséklődtek novemberben az októberi 7,6 százalékról.

Az energiaárak növekedése már az ötödik egymást követő hónapban mérséklődött novemberben, amikor 2021 szeptembere óta legkisebb ütemű, 23,9 százalék volt éves szinten az októberi 28,1 százalékot követően. Az élelmiszerárak emelkedése ugyanakkor az októberivel megegyező, 18,1 százalék volt, ami 1974 májusa óta a legmagasabb. Novemberben a G7-országok inflációja átlagosan az októberi 7,8 százalékról 7,4 százalékra, a G20 országaiban pedig 9,5 százalékról 9 százalékra mérséklődött.

Az eurózónában az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) 10,1 százalékra mérséklődött az októberi 10,6 százalékról, az élelmiszer- és energiaárak nélkül számított fogyasztói árak emelkedése 5,2 százalékra nőtt novemberben az októberi 5 százalékról. Az Európai Unió statisztikai hivatalának előzetes adatai szerint a HICP-index növekedési üteme decemberben 9,2 százalékra lassult.

