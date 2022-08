A sziget üzemmód, vagy hálózaton kívüliség (off-grid) az áramellátásban azt jelenti, hogy az adott hálózati körben a fogyasztó és a termelő maga oldja meg az igények kielégítését, és nem igényli a villanypóznán érkező állami vagy piaci alapon működő, tradícionálisan - akár alanyi jogon járó - áramszolgáltatói kiszolgálásra. De nem is fizet nekik érte!

Az off-grid iránt a leginkább ott mutatkozik kereslet, ahol a távvezetékes szolgáltatás nem lehetséges vagy problémás. Például a távolságok túl nagyok a termelő és a fogyasztó között, de ugyanez a helyzet akkor is, ha a fogyasztó távvezetékkel megközelíthetetlennek bizonyul. De akkor és ott is megoldási lehetőség, ahol a nagyerőművek és a kisfogyasztók között a szolgáltatás kifogásolható, akadozik, és a korszerűsítése nem lehetséges avagy gazdaságilag nem megoldható.

A kompakt, a távvezetékes rendszertől való függetlenedés és a megújuló energiatemrelők mind nagyobb arányú bevonása persze kockázatokkal is jár, de a sziget üzemmód így is egyre népszerűbb, mivel e rendszerek egyre biztonságosabbak, és egyre inkább a fogyasztói igények szerint skálázhatók. És erre a helyzetre most, a világban tomboló energiaár-robbanások még további tételekkel képesek rásegíteni.

Commodore, de nem a PC-cég

Ausztráliában az egész off-grid jelenség rég nem ismeretlen, mivel a nagyvárosokon kívül, a ritkábban, akár egymástól nagyobb távolságra is lévő lakóközösségek vagy eleve a sziget üzemmód kialakítására törekedtek, vagy az utóbbi években gyakori hálózati problékám miatt áramkimaradások mellett élték az életüket. Az újdonság, amivel a Victoria államban működő Commodore Independant Energy System előállt az, hogy a villamos energia függetlenséget nem plédául aggregátorokkal, hanem környezettudatos, zöldenergiás, karbonsemleges technológiai láncban tudták összeállítani - és kezdték el teríteni az állami piacon.

A piaci rés létezik, sőt: az gyakorlatilag végtelen méretű, mivel a regisztrált, a sziget üzemmódben működő háztartások száma épp csak elkezdett növekedni Ausztráliában. Míg a hálózaton kívülinek regisztrált új ingatlanok száma 2020-ban 809 volt, 2022-re ez a szám 1362-ig kúszott fel. Amiről lehet mondani azt is, hogy: "hát ez nem túl sok", de az érdemes hozzátenni, hogy e növekedés - az arányait tekintve - majdnem a háromszorosa a napelemes lakóingatlanszám növekedésnek - írta meg a PV Ausztrália.

Itt az idő

A Commodore korábban úgy vált ismertté, hogy napenergiával működő vízszivattyúkat épített és értékesített, és miközben ma is sok külömböző áramtermelő és -tároló rendszert vagy részegységet értékesít, a webáruházában már külön fülre kerültek a sziget üzemmódot biztosító megoldások. A cég a saját bevallása szerint egyre inkább a hálózaton kívüli rendszerek felé fordul, és leginkább a könnyen telepíthető, kompakt, akár hordozható rendszerek összeállítására és fejlesztésére összpontosít.

A kereslet dinamikusan nő, aminek az is az egyik magyarázata, hogy ma már e rendszerek bekerülési költsége Ausztárliában a garanciális időszakon belül megtérül. Ám nem ez a legfontosabb felismerés - mondta a lapnak Matt Miller, a Commodore marketingmenedzsere. Hanem az - tette hozzá-, hogy mivel a szigetüzemű rendszerek összetettsége a legtöbb potenciális vásárló számára túl bonyolult, ha ezt le tudják egyszerűsíteni, meg tudják helyettük oldan azzal, hogy egy kompakt rendszerbe illesztve árulják a teljes megoldást, "az emberek meg fognak erre mozdulni".

A Commodore felismerése az - ahogyan a céghez hasonlóan még néhány ilyen profilú cégé is -, hogy a komplett rendszereket összeállítják, az előhuzalozástól a programozásig mindent elvégeznek a vevői igényekre szabottan, és így a rendszereket már könnyű a helyszíneken telepíteni. A PV Magazin azt írja, hogy a villanyszerelők rá is kaptak a Commodore megoldásaira, mivel az minimálisra csökkenti az installálások során elkövethető hibák lehetőségét, ráadásul jelentős előnyt jelent az is, hogy lényegesen kevesebb időt vesz igénybe a helyszíni szerelés.

A cégnél gondoltak arra is, hogy hordozható, könnyen összepakolható és jól szállítható rendszert is kínáljanak. Ez lett a "hordozható erőművi egység", aminek az egyik központi eleme maga a konténer, amiben gyakorlatilag minden (az inverter, az energiatároló rendszer, a vezérlés stb.) készre szerelt - szinte "csak be kell kapcsolni". A másik fő elem pedig a konténer tetejére szerelt hidraulikus keret, ami könnyen, gyorsan lehetővé teszi a napelemek kiterítésétét és "összehajtogatását", elpakolását. A szabványos, 20 láb méretű konténer pedig 15 darab, enyenként 390 Wp-os panellel szerelt - és a termelési oldalon így 5,85 kW teljesítményre képes.

Jó jó, de mibe kerül?

A komplett rendszerek legtöbb alkotóeleme ausztrál forrásokból származik. Igaz, vannak indiai és más, európai országokból származó komponensek is, de a Concorde arra törekszik, hogy mindinkább odahaza elérhető összetevőkből építsen rendszereket. A cég által felskálázott rendszer-portfólióból minden háztartás megtalálhatja a neki megfelelő paraméterekkel rendelkezőt.

Ami pedig az árakat illeti: az árcédulákat úgy érdemes olvasni, hogy az ausztrál minimálbér heti 770 dollár (ami évente, 45 héttel számolva mintegy 35 ezer dollárt jelent), az ausztrál dollár árfolyama pedig aktuálisan 286 forinton áll.

a ház, aminek naponta kevesebb a fogysztása, mint 10 kWh: 10-20 ezer dollár

az otthon, aminek a fogysztása 10-20 kWh naponta: 25–50 ezer dollár

a nagy teljesítményű felhasználó 25-30 kWh naponta: több mint 50 ezer dollár

A rendszerben az akkumulátorokra 10 év garanciát vállalnak, az inverterekre pedig 5-10 évnyit (modelltől függően). Matt Miller szerint az "itt van az ideje" helyzet azzal állt elő, hogy a komplex off-grid rendszerek kapacitása és rugalmasága ma már nem kényszeríti a felhasználót kompromisszumok megkötésére.

Eléggé korlátlanná vált, hogy mit tehetsz meg fogyasztóként

- magyarázta a szakember.