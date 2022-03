A lengyel kormány megint észrevette, hogy náluk is fúj a szél

A 2015-ben hatalomra került radikális jobboldali lengyel kormány úgy döntött, hogy Lengyelországban nincsenek meg a feltételek a szélenergia gazdaságos felhasználásához: vagy új szakértők jelentek meg mostanság a kormány háza taján, vagy ők maguk vették észre, hogy az országnak szép, hosszú tengerpartja van. Akárhogy is, de most már tény, hogy immáron a kormányzati lukból is fúj a szél: gigantikus offshore szélenergia-projekt terveit jelentették be. Sőt, a szélturbinákat gyártani is fogják Lengyelországban.