Alig több, mint 314 millióra esett vissza az okostelefonok kiszállítása a világon az idei első negyedévben. A globálisan, éves összevetésben jelentkező 8,9 százalékos visszaesés már a harmadik ilyen ciklust mutatja.

Az amerikai International Data Corporation (IDC) informatikai és távközlési piackutató vállalat honlapjára felkerült előzetes adatokról Nabilah Popal, a cég kutatási igazgatója azt közölte, hogy "a fogyasztói hangulat minden régióban, és különösen Kínában negatív az infláció és a gazdasági instabilitás miatti erős aggodalmak miatt, amelyek nyomást gyakorolnak a fogyasztói kiadásokra".

Mindezt tovább súlyosbítja az alkatrészek és a szállítás költségeinek emelkedése, a közelmúltbeli sanghaji bezárások és az Ukrajna elleni orosz háború is.

A mi régiónk esett a legnagyobbat

Közép- és Kelet-Európában közel 20 százalékkal estek vissza az okostelefonok eladásai az elmúlt negyedévben, és a régió számos piacán továbbra is bizonytalanok a kilátások. A globális mobiltelefon-kiszállításoknak nem túl nagy hányada, 6-7 százaléka esik erre a térségre.

A globális kiszállítások közel a felét kitevő Kínában és az ázsiai és csendes-óceáni térség más országaiban 12,3 százalékos csökkenést jegyeztek fel az első negyedévben.

A dél-koreai Samsung Electronics 1,2 százalékkal csökkentette kiszállításait a március végével záródott három hónapban. A vállalat azonban továbbra is az első helyen állt a globális listán, azzal együtt is, hogy a második helyen álló amerikai Apple Inc. 2,2 százalékkal növelni tudta a kiszállításait.

A harmadik helyen álló Xiaomi 17,8 százalékkal, a negyedik OPPO 26,8 százalékkal, az ötödik Vivo pedig 27,7 százalékkal csökkentette kiszállításait a tavalyi év azonos időszakában mért adatokkal összevetve.