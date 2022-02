Az orosz parlament alsóháza, az Állami Duma egyhangúlag ratifikálta kedden a Kreml két kelet-ukrajnai önjelölt köztársaságot elismerő szerződéseit. Vlagyimir Putyin elnök már tavaly ősz végén a térségbe vezényelte hadseregét, akik most békefenntartó címkével léphetnek be a Luhanszki és Donyecki Népköztársaságokba. Mindez azt követően történt, hogy az Egyesült Államok és partnerei hetek óta figyelmeztetnek arra, hogy Putyin esetleg Ukrajna lerohanását tervezi, amit az orosz elnök többször is tagadott.

Az Európai Unió nagykövetei találkoztak, hogy megvitassák az Oroszországgal szembeni szankciók tervét, miközben Olaf Scholz német kancellár bejelentette, hogy leállítja az Északi Áramlat-2 gázvezeték engedélyeztetési folyamatát. Scholz közölte, hogy utasította a gazdasági minisztériumot, vonja vissza az ellátás biztonságáról szóló jelentést, amely szükséges ahhoz, hogy az Északi Áramlat 2 gázvezeték tanúsítási folyamata előrehaladhasson - írja a Bloomberg.

Volodimir Zelenszkij ukrán hétfő délelőtt már követelte a lépést, gyors szankciós válaszlépéseket sürgetett. Elvárta a Németországba tartó orosz Északi Áramlat-2 gázvezeték teljes leállítását. Hozzátette, hogy szerinte nem lesz nagyszabású orosz invázió, de ha mégis megtörténik, kormánya statáriumot fog elrendelni.

Az európai gázárak folyamatosan emelkednek, miután Putyin hétfő este bejelentette, hogy kiáll a szakadár államok mellett, azokat önálló országokként ismeri el. A földgáz ára a hollandiai gáztőzsdén 13 százalékkal nőtt azt követően, hogy az orosz haderő bevonult az oroszbarát szeparatisták által megszállva tartott délkelet-ukrajnai Donbaszba.

A nemzetközi viszonyítási alapnak számító Brent nyersolaj ára kedden hétéves csúcsra, 99,38 dollárra emelkedett hordónként. De egy rövid időszakra a technikai árfolyam már 100 dollár felett is járt - derül ki a WSJ összefoglalójából.

Jöhet még további európai és amerikai szankció

A kérdés most az, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei mit tekintenének inváziónak, és mi váltana ki nagyobb szankciókat. Hétfő este Joe Biden amerikai elnök már aláríta azt a végrehajtási rendeletet, amely eltilt minden amerikai entitást és magán személyt, hogy a két szakadár állam területén bármilyen gazdasági tevékenységet folytasson. Egyes európai nemzetek óvakodnak az esetleges szankciók gazdasági következményeitől, különösen, mivel földgáz tekintetében Oroszországtól függnek.

Putyin rendelete megtorpedózta az európai közvetítéssel zajló béketárgyalásokat az Oroszország által támogatott szakadárok és a kijevi kormány között régóta tartó kelet-ukrajnai konfliktus rendezésére. A ratifikált szerződések lehetővé teszik Oroszország számára, hogy katonai támaszpontokat építsen a szakadár övezetekben.

Orosz tisztviselők kedden vegyes jelzéseket küldtek arról, hogy mekkora az általa elismert, önjelölt szakadár köztársaságok nagysága, ami felveti annak lehetőségét, hogy további konfliktus alakulhat ki Ukrajnával a most őket elválasztó érintkezési vonal mentén.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy Oroszország elismeri azokat a határokat, ahol a köztársaságok léteznek és amelyeket kikiáltottak". Miután azonban újságírók arról faggatták, hogy ez magában foglalja-e a szakadárok által a köztársaságok 2014-es megalakulása után az ukrán erőkkel szemben elvesztett területeket, nem kívánt további kommentárt fűzni. Néhány perccel később azt mondta, hogy azokon a határokon ismerik el őket, ahol a köztársaságokat kikiáltották". Közben Andrej Rudenko külügyminiszter-helyettest a Tass idézte, aki szerint Oroszország elismeri a köztársaságokat azokban a határokban, amelyekben jelenleg gyakorolják a hatalmat.

A szakadárok jelenleg a Donyecki és Luhanszki területeknek, vagyis tartományoknak csak mintegy 30 százalékát ellenőrzik, de időnként a teljes területeket magukénak követelték. Az ukrán fegyveres erők a 2015-ben megkötött tűzszünet óta feszült tűzszünetet tartanak fenn a szakadárokkal az érintkezési vonal mentén, bár az elmúlt napokban mindkét fél a jogsértések megnövekedéséről számolt be.

"Ez technikailag hangzik, de ez a szükséges adminisztratív lépés, így most nem kerülhet sor a vezeték tanúsítására" - mondta Scholz újságíróknak Berlinben. "E tanúsítás nélkül az Északi Áramlat 2 nem kezdheti meg működését".