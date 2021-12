Aggódhatnak az autósok, nagyot lódult az olajár

Emelkedett az olaj ára szombaton, a hetet több mint nyolc százalékos, augusztus óta a legnagyobb drágulással fejezte be, azzal együtt is, hogy az emelkedés mértékét pénteken két százalékos csökkenést okozó profitkivétel is visszafogta.