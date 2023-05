Joe Biden amerikai elnök egyik célkitűzése volt, hogy az általa már túl magasnak ítélt olajárat megfékezze. Ennek egyik lehetősége, hogy az amerikai kitermelők bővítik a felszínre hozatalt, ami zajlik is, viszont erre az elnöknek legfeljebb közvetett ráhatása van, és egyébként is időbe telt, mire a felfutó kitermelés előidézte a piaci túlkínálatot.

Hűtötték a piacot

Volt viszont egy közvetlen lehetőség is: az óriási amerikai olajtartalékok egy részének eladása, abban a reményben, hogy később, nyugodtabb piacon, alacsonyabb ár mellett visszaveszik. Az eladások már tavalyelőtt megkezdődtek, azonban akkor nőtt meg igazán a jelentőségük, amikor az orosz-ukrán háború megkezdődése után a hordónkénti olajár átmenetileg rendkívül magasra, jóval 100 dollár fölé emelkedett.

Ott a trend megfordult, az ár csökkenésbe váltott, amely a közelmúltig kitartott, az amerikai WTI típus ára már 70 dollár alatt is járt. A piac tehát normalizálódott, és miután az amerikai kormány kitűzte a 65-72 dollár közötti árszintet a visszavásárlásra, most el is jött ennek az ideje, és jelezték, hogy 3 millió hordós tétellel meg is kezdik a visszatöltést.

Óvatos visszavásárlás

Ez az összes eddig eladott mennyiséghez képest kis tétel, ám egyrészt nem biztos, hogy ténylegesen ennyit vesznek, másrészt ha nagy tételt jelentenének be, ez felhajthatná az árat. A mostani környezet azért alkalmas a visszavásárlásra, mert az elmúlt hónapokban túlkínálat mutatkozott a piacon, amit az sem szüntetett meg, hogy a kitermelő országok egy része jelentős kitermelés-csökkentésről döntött.

A készlet jelentősége

2021 elején még 638 millió hordót tett ki az amerikai olajtartalék, amely mostanra 362 millióra csökkent, ez a legkisebb érték 1983 óta. Ez elsőre túlzott kockázatvállalásnak tűnhet, valójában az elmúlt 40 évben olyan változások történtek, melyek lehetővé teszik, hogy alacsonyabb tartalék mellett is biztonságos legyen az ellátás.

Akkor az USA nagymértékben importra szorult, és fel kellett készülnie arra, hogy ha problémák adódnak az importban, a szállításban, esetleg ha hirtelen túl magasra emelkedik az ár.

Ezért hozták létre a jelentős stratégiai készletet, azóta viszont az USA olajkitermelése megnőtt, olyannyira, hogy az ország a legnagyobb kitermelő lett a világon. Ezzel ugyan teljes fogyasztását még nem fedezi, de annak nagyjából kétharmadát már igen. A külső kockázatok hatása így már sokkal mérsékeltebb. A jelenlegi, lecsökkentett készlet az USA 20 napi teljes fogyasztásának, és 60 napi importnak felel meg.

Közvetlen ügyletek, egyensúlyi ár

A cél mindazonáltal az, hogy újra feltöltsék a készleteket, ha nem is feltétlenül a korábbi legmagasabb szintre. Ez évekig tartó folyamat is lehet, de jó piaci feltételek esetén gyorsabban is lebonyolódhat.

Egy-egy nagyobb tétel bejelentése azt a cél is szolgálja, hogy az ilyen tétellel rendelkező eladók közvetlenül felajánlhatják azt az amerikai kormánynak, így az ügylet nem is befolyásolja közvetlenül a folyamatos piaci emelkedést.

A WTI ára jelenleg 72 dollár, miközben tavaly júniusban még 120 volt, a Brent típus pedig 76 dollár körül forog. Ez az árszint még az eladóknak is elfogadható, miután az egyik legnagyobb, Szaúd-Arábia költségvetése 80 dolláros árnál van egyensúlyban, és az ország viszonylag rugalmasan tud a kitermelés mennyiségén változtatni.