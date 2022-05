Több hétnyi egyeztetés után végül sikerült megállapodni Brüsszelben az uniós tagállamok vezetőinek arról, hogy az év végéig 90 százalékkal csökkentik az Oroszországból származó kőolajimportot az államszövetségben. A javaslat elfogadását több hete Magyarország blokkolta a legelszántabban, mivel Orbán Viktor kormánya azzal érvelt, hogy szárazföldi országként lehetetlen lenne más forrásból pótolni a vezetékes olajszállítmányokat.

A patthelyzetet most azzal oldották meg a hétfő esti tárgyalásokon, hogy a Druzsba-vezeték (Barátság kőolajvezeték) hosszabb mentességet kap, első körben a tengeri olajszállítmányok vásárlását tiltják meg az Európai Unióban. Ez már a következő néhány hónapban az olajimportot 60-65 százalékkal csökkenti, míg az év végéig Lengyelország és Németország a vezetékes kőolajbehozatalát is leállítja, ami további 25-30 százaléknyi kapacitásról való lemondást jelent.

Magyarország, Bulgária és Szlovákia azok a tagállamok, amelyek hosszabb időt kapnak az orosz olajról való levállásra: 2024-ig még importálhatnak olajat a Barátság-vezetéken keresztül.

Pánikvásárlásra még nincs szükség a kutakon, mert bár Charles Michel, az Európa Tanács elnöke is azt írta ki a Twitterre, hogy döntött a 27 tagállam az olajembargóról, egyelőre csak elvi megállapodás született. Az Európai Bizottságnak a magyar félnek kedvező módon tompított javaslatot még ki kell dolgoznia.

Megvédett rezsicsökkentés, dollármilliárdokat veszítő Putyin

A tengeri szállítás az orosz kőolajimport mintegy kétharmadát teszi ki, és ha az intézkedés életbe lép, a Bloomberg számításai szerint Vlagyimir Putyin országa évente akár 10 milliárd dollárt is veszíthet a kieső exportbevételek miatt. Ez azért van így, mert a tilalom arra kényszerítené Oroszországot, hogy a nyersolajat árengedménnyel adja el Ázsiában, ahol már most is körülbelül 34 dollárral olcsóbban cserél gazdát, mint a Brent. A teljes EU-s olajvásárlásra nincs ekvivalens kereslet Ázsiában, de vélhetően Kína és India – amelyek az elmúlt időszakban nagyobb mennyiségben vettek orosz olajat – erősen alkudni fognak az új szerződéseknél, mivel Oroszország alternatív piacok nélkül maradna.

Oroszország tavaly naponta mintegy 720 000 hordó nyersolajat szállított az európai finomítókba a régióba irányuló fő vezetékén keresztül. Ez az egyharmada a napi 1,57 millió hordós tengeri szállítási mennyiségnek, amelyet a balti-tengeri, fekete-tengeri és északi-sarkvidéki kikötőkből szállítottak.

A Napi.hu-nak egy az ügyet ismerő forrás azt mondta, hogy Magyarország esetében is élni fog egy fokozatos olajbehozatali korlátozás a vezetékes szállítmányoknál. Vagyis hosszabb időkeret van az orosz olaj leépítésére, de ennek már egy része 2022-re is érvényes lesz. A részletszabályokat azonban még később pontosítják. Viszont Németország és Lengyelország sokkal gyorsabban állítja le az ilyen jellegű importját, ami „fájdalmas Putyinnak, mert a legnagyobb uniós vásárlóit veszíti el, ami naponta százmillió dolláros veszteséget okoz Oroszországnak.”

Néhány országnak hosszabb lesz az átmenet a tengeri szállításra vonatkozó olajtilalom tekintetében is. Bulgária számára 2024 júniusáig vagy decemberéig tartó időszakot irányoztak elő, míg Horvátország mentességet kaphat a vákuum gázolaj behozatalára, amelyet többek között benzin és bután előállítására használnak.

A magyaroknak adott kedvezmények miatt egyébként korábban több tagállam is elégedetlenkedett, de hétfőn már az átgondoltabb stratégia, valamint a felvetett, energiabeszerzési uniós támogatási programok már a kritikus balti tagállamokat is megnyugtatták. Bár hétfőn nem közöltek róla részleteket, de tervezik, hogy pénzügyileg és lobbierővel is segíti Brüsszel, hogy az orosz helyett új olajbeszállítókra állhassanak át a tagállamok.

Valamit az olajszállítások is felkerültek a listára: pont azért, hogy Oroszország nehezebben találjon piacot az EU-n kívül a nyersolajra, tilalmat terveznek arra, hogy az uniós tankerek nem szállíthatnak harmadik országokba. Egyelőre ez szintén csak elvi javaslat, de várhatóan minden tartályhajóra félév múlva érvényes lesz a korlátozás.

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban úgy reagált, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést azáltal, hogy a vezetékes olajszállítmányoknál mentességről egyeztek meg az uniós embargónál.

„Egy olyan megállapodást sikerült tető aláhozni, amely kimondja, hogy azok az országok, amelyek csövön keresztül kapják az olajat, a régi feltételek mellett vásárolhatnak” – mondta el a miniszterelnök. Arról egyelőre nem nyilatkozott, hogy az ideiglenes mentességre vonatkozó feltételek hogy szólnak majd Magyarország esetében.

Mark Rutte holland miniszterelnök a brüsszeli tárgyalásokról távozva azt mondta, hogy meglepte az események fordulata – számolt be a Reuters.

„Az este elején egyáltalán nem voltam bizakodó, de 11 óra körül már meg is voltunk” - mondta, hozzátéve, hogy a még megoldatlan technikai részleteket remélhetőleg egyetlen tagállam sem blokkolja majd.

A csúcstalálkozó politikai támogatást is hozott egy 9 milliárd euró értékű uniós hitelcsomaghoz, amelyhez a kamatok egy részének fedezésére szolgáló kis összegű támogatás is társul, hogy Ukrajna körülbelül két hónapig fenn tudja tartani a kormányát és ki tudja fizetni a béreket.

Az embargó volt a legnehezebb szülés, de jön más is

A hatodik szankciós csomagba a hétfői megállapodás értelmében további elemek is kerülnek. További három orosz bankot, köztük a legnagyobb orosz hitelezőt, a Sberbankot is kivágták a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből.

Újabb neveket vettek fel a vagyonbefagyasztási és beutazási tilalommal sújtott személyek listájára. Köztük több tucatnyi orosz katonai vezetőt szankcionálnak, köztük azokat, akiket felelősnek tartanak a bucsai mészárlásért és háborús bűnökért. De olyanok ellen is fellépnek, akik az orosz fegyveres erőknek felszerelést, ellátmányt és szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat irányítanak.

Betiltották az EU-s cégeknek, hogy orosz vállalatoknak tanácsadási szolgáltatást nyújtsanak, valamint számos vegyi anyag kivitele és behozatala is tilos lesz az Oroszországgal folytatott kereskedelemben.

Magyarország, ha az olajembargónál nem is, de más szankcióknál vétózott: a kitiltott személyek listájára a Putyinnal szövetséges ortodox vallási vezetőt, Kirill pátriárkát nem engedte felvenni az Orbán-kormány. De a listára került Alina Kabajeva volt olimpiai tornász, aki Putyin állítólagos szeretője.