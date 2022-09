A válságok okozta nyersanyaghiánynak köszönhetően más termékekhez hasonlóan a kávé is rengeteget drágult az utóbbi időben. Az elmúlt 12 hónapban a nemzetközi tőzsdéken mintegy 50 százalékkal emelkedtek az árak, de ha a 2020-as év végi mélypontot nézzük, akkor ahhoz képest a kávékészítmények átlagosan már jóval több mint duplájába kerülnek.

A drágulásnak persze országspecifikus okai is vannak, így ahogy a Napi.hu is megírta nemrég, sok helyen a politikai környezet vagy az ellátási lánc akadozása is kihathat rá, de a legnagyobb termesztő Brazília esetében például az időjárás okozta a legnagyobb fejfájást, ezek a gondok pedig az európai felvásárló piacra is komoly kihatással voltak.

Bár az olaszok nem tartoznak a világ legnagyobb kávéfogyasztói közé, 2022 első két negyedévében így is mintegy 700 millió eurót (több mint 277 milliárd forint) hozott az itt bonyolított kiskereskedelmi forgalom. Ez ugyan a megemelkedett költségek mellett is 1,4 százalékos profitnövekedést jelent, a polcokról mennyiségileg 5,8 százalékkal kevesebb kávé fogyott, ez pedig a ESM magazin szerint leginkább az inflációnak tudható be.

Leszűrődő piac

A lap által idézet IRI kutatás szerint típusunkként a mokkának -8,8 százalékkal, a kapszuláknak -2,1, az eszpresszóknak -15,8, a nyers kávébabnak -1,2 százalékkal csökkent az értékesített volumene, de míg ezek mind vesztettek, a papírfilteres kávépárnák (coffee pods) pénzben 27,6 százalékkal, mennyiségben pedig 8,5 százalékkal teljesítettek jobban.

Csatornák tekintetében viszont mindenhol csökkenés volt tapasztalható: a hipermarketekben -3,9, szupermarketekben -5,7, a kis üzletekben -5,2, a diszkontokban pedig 7 százalékkal csökkent az eladott mennyiség. Utóbbiakban a kilogrammonkénti ár kétszer annyit, 16,4 százalékot nőtt júliusban, mint a piac egészén.

A teafilterekhez hasonló csomagolás ugyan a kapszulákhoz hasonlóan praktikus és azoknál még fenntarthatóbb is, ám egyes gyártók szerint kiveszi a "művészetet" a kávézásból, és teljes körű elterjedésével előbb utóbb nagyon beszűkülhet a barista szakma.