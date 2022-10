Nem áll be Fabio Panetta a jobboldali olasz kormány soraiba, visszautasította a felkérést a pénzügyminiszteri pozícióra – írja a Bloomberg. A 63 éves hivatalnokot, aki az Európai Központi Bank (EKB) igazgatósági tagja és az olasz központi bank korábbi kormányzóhelyettese, a lap szerint Luxemburgban, az euróövezeti pénzügyminiszterek ülésén kereshette fel egy delegáció az ajánlattal.

A kormányalakításra készülő Giorgia Meloni, az Olaszország Fivérei párt vezetője számára kulcsfontosságú, kit kér fel a pénzügyminiszteri posztra. Olyan személyre van ugyanis szüksége, akinek a neve garancia a piacok és befektetők szemében arra, hogy Mario Draghi távozó miniszterelnök növekedésösztönző reformjai és költségvetési irányelvei érvényben maradnak.

Már a Moody's nemzetközi hitelminősítő is kockázatot lát az aktuális politikai környezetben, kulcsfontosságú strukturális reformok késhetnek, ráadásul az energiaválság is árnyékot vet a gazdasági kilátásokra. A hitelminősítő szerint aggasztó, hogy a Meloni-kormány újratárgyalná az EU-nak benyújtott helyreállítási terveket, amelyek mentén felhasználhatja az ország a helyreállítási alapból kiutalt pénzeket. Az ebből fakadó késedelmek visszavethetik a beruházási célú kiadásokat, ez pedig különösen rosszkor jön annak fényében, hogy a magas infláció és az energiakrízis is visszafelé húzza a gazdasági aktivitást. A Moody's már augusztusban negatív kilátással látta el az olasz Baa3-as besorolást, belengetve egy leminősítést.

A pénzügyminiszteri dilemma kapcsán felmerült az a forgatókönyv is, hogy Meloni megtartja a posztot jelenleg is betöltő Daniele Francót, ez azonban – a Bloomberg meg nem nevezett informátorai szerint – egyre kevésbé tűnik valószínűnek. Szóba jött még Domenico Siniscalco és Giulio Tremonti is, akik mindketten voltak pénzügyminiszterek a Silvio Berlusconi vezette jobboldali kabinetben, valamint Luigi Buttiglione neve is felvetődött, ő az olasz központi bank korábbi hivatalnoka, aki az elmúlt két évtized során pénzügyi területen tevékenykedett.

Elosztanák a pártok között a kettéosztott gazdasági minisztériumot



Az is felmerült, hogy a gazdasági minisztériumot kettéválasztják, és az egyik része a költségvetésért, a másik fele a fiskális politikáért felelne. Ezzel egy extra miniszteri pozíciót is létrehoznának, ami a koalíción belüli feszültségeket is csökkenthetné.

Erre nagy szükség lehet, miután a választásokon a voksok 43,8 százalékát megszerző – az Olaszország Fivéreiből, a Ligából és Berlusconi Hajrá Olaszországából összeálló – jobboldali többség egysége kissé ingatagnak tűnik.

A szavazás előtt például a Liga pártvezetője, Matteo Salvini kezdeményezte, hogy egy 30 milliárd euró összértékű állami támogatással segítsék a vállalatokat, hogy “az olasz ipar ne fulladjon bele a következő hónapok áramszámláiba”. Meloni ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy az olasz államadósság már így is fenntarthatatlanul magas, tavaly a GDP 150,8 százalékát tette ki, ilyen helyzetben pedig nem költekezhet az állam felelőtlenül.