Arrogáns, támadó, nagyképű, önfejű, nem lehet kijönni vele – ezekkel a szavakkal jellemezte Silvio Berlusconi a Financial Times szerint koalíciós partnerét, Giorgia Melonit. "Egy pont hiányzik Berlusconi listájáról: hogy nem vagyok zsarolható" – reagált a miniszterelnökségre készülő Meloni a hírre.

A szakértők már a szeptember végi választás előtt valószínűsítették, hogy leginkább ego kérdése lesz, mennyire tud majd összetartani a jobboldali koalíció. "Sem Berlusconi, sem Salvini nem tudja elviselni, hogy az együttműködésük erős embere Meloni legyen. Nem könnyű tolerálni egy olasz férfi számára egy ennyire elszánt, erős nőt, így minden tőlük telhetőt megtesznek majd, hogy megnehezítsék a dolgát" – nyilatkozta Valerio Alfonso Bruno a brit központú elemzői központ (Centre for Analysis of the Radical Right, CARR).

A Financial Times szerint Berlusconi frusztrációjának forrása jelenleg az, hogy Meloni visszautasította a volt kormányfő miniszterjelöltjeit. "Évekig vitathatatlanul az együttműködés nagymestere volt, ehhez egyedül az a fontos neki, hogy elismerjék a fontosságát. Ez még a politikai megfontolásokat is felülírja" – mondta Giovanni Orsina, aki korábban már írt Berlusconiról egy könyvet.

Márpedig Meloni, akinek a pártja, az Olaszország Fivérei a voksok 26 százalékát szerezte meg a választáson, határozottan jelezte, hogy nem engedi ki a gyeplőt a kezéből, a 8 százalékos támogatottságú Hajrá Olaszország és a szavazatok 9 százalékát megszerző Liga másodhegedűsi pozícióba szorulhat a kormányon belül.

A szakértői várakozások szerint a koalíciós feszültségek a felszínen rendeződnek majd most, hogy Sergio Mattarella államfő megkezdte a hivatalos konzultációkat, és napokon belül felkérheti Melonit a kormányalakításra. Később azonban komoly problémát okozhatnak még a kormányon belüli nézeteltérések és hatalmi harcok.

Meloni számára most az elsődleges feladat, hogy olyan gazdasági minisztert válasszon, akinek a neve garancia a piacok és befektetők szemében arra, hogy Mario Draghi távozó miniszterelnök növekedésösztönző reformjai és költségvetési irányelvei érvényben maradnak. Korábban Fabio Panettát szerette volna a pénzügyminiszteri pozícióban látni, lapinformációk szerint azonban a 63 éves hivatalnok, aki az Európai Központi Bank (EKB) igazgatósági tagja és az olasz központi bank korábbi kormányzóhelyettese, visszautasította a felkérést.

A napokban már Giancarlo Giorgetti korábbi ipari minisztert és a Liga pártvezető-helyettest emlegette Meloni mint kiváló jelöltet a gazdasági miniszter pozíciójára. Az, hogy Giorgetti kinevezése egyben azt is jelentené-e, hogy a Liga adócsökkentési és az energiaválság miatt tervezett állami támogatások bevezetését is jelentené-e, kérdéses. A magas államadósság fényében mindenesetre ezek a lépések piaci aggodalmat kelthetnének.