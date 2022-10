Bizalmat szavazott - 235 igen és 154 nem szavazattal - az olasz alsóház az első női miniszterelnök, Giogia Meloni kormányának – írja a la Repubblica. Holnap a felsőházban tartanak hasonló voksolást, a hivatalos beiktatási ceremóniát pedig szombaton tartják majd.

A kabinet első feladata a bizottságok felállítása lesz. Ezt követően pedig pontosítaniuk kell a 2023-as költségvetési terveken, amelyeket még a Mario Draghi-vezette ügyvivő kormány küldött el tájékoztatásul az Európai Bizottságnak.

Meloni a mai alsóházi szavazás előtt 70 perces beszédben ismertette a jobboldali koalíció terveit, amelynek végén támogatói "Giorgia! Giorgia!"-skandálással éltették az Olaszország Fivérei pártvezetőjét.

Moszkva nem számíthat Róma pártfogására

Az új miniszterelnök elmondta, Olaszország a továbbiakban is támogatni fogja az Európai Unió Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Oroszországgal szemben bevezetett szankcióit, még akkor is, ha Moszkva válaszul elzárja a gázcsapokat.

Nem oldja meg a problémát, ha felülünk Putyin energiaügyi zsarolásának, az csak újabb követelésekhez és fenyegetésekhez vezetne

- jelentette ki.

Azt követően, hogy a szeptember végén világossá vált, az Olaszország Fivérei, a Liga és a Hajrá Olaszország együttesen elegendő szavazatot gyűjtött ahhoz, hogy a jobboldali koalíció hatalomra jusson, a befektetők aggodalommal figyelték, várható-e euroszkeptikus, esetleg oroszpárti lépés az alakuló kormánytól. A Liga élén álló Matteo Salvini nyíltan oroszbarát nézeteket vall, múlt héten pedig a Hajrá Olaszország pártvezetője, Silvio Berlusconi borzolta a kedélyeket, mikor elmesélte, Putyin húsz üveg vodkával köszöntötte őt a születésnapján.

Rezsitámogatás ON, kampányígéretek OFF

Meloni szerint a helyzet, amelybe a kormánya csöppen, nagyon bonyolult, "talán a legnehezebb a második világháború óta". Az olasz gazdaság jövőre recesszióba süllyedhet a pandémiára és az oroszok Ukrajna elleni háborújára visszavezethető infláció mellett.

Az újonnan kinevezett miniszterelnök azt ígérte, az energiakrízis sújtotta háztartások és a cégek számíthatnak a kabinettől anyagi támogatásra, ennek következtében azonban némelyik költségesebb kampányígéret megvalósítását kénytelenek halasztani.

A migrációs kérdésekben azonban – amely a Liga és az Olaszország Fivérei számára is kulcsfontosságú kampánytéma volt – mielőbb eredményeket szeretne letenni az asztalra, ennek érdekében pedig együttműködést kezdeményezne az afrikai kormányokkal. Abban bízik, hogy a kooperáció keretében visszaszorítható lesz a Földközi-tengeren keresztül zajló illegális bevándorlás.

EKB-kritika

Meloni beszédében az Európai Központi Bankot (EKB) is kritizálta a kamatemelések miatt. Ez "sokak szerint elhamarkodott döntés, amely a családok és a vállalkozások banki hitelfelvételét is befolyásolhatja" a politikus szerint. Ráadásul az is nehezíti az euróövezeti tagállamok dolgát, hogy a központi bank a júliusban elindított eszközvásárlási programjának felszámolása mellett döntött.

Nem Meloni az első, aki nem ért egyet az EKB monetáris politikájával, korábban Emmanuel Macron francia elnök és Sanna Marin finn miniszterelnök is kritizálta azt. Márpedig elemzők csütörtökön újabb, 75 bázispontos kamatemelésre számítanak az Európai Központi Bank döntéshozóitól.

