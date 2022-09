A szélsőjobboldali Giorgia Meloni készülhet arra az utolsó közvélemény-kutatások alapján, hogy a hétvégén esedékes választások nyerteseként kormányalakításra kérje fel őt Sergio Mattarella olasz államfő. Meloni pártja, az Olaszország Fivérei (FI) 25 százalékos támogatottsággal számolhat. Két szövetségesével, Salvini Ligával (13 százalék) és a Berlusconi vezette Hajrá Olaszországgal (7 százalék) együtt kényelmes parlamenti többségük lehet.

A baloldali Demokrata Párt a voksok 22 százalékára számíthat, ám nincs olyan politikai erő, amellyel összefogva esélyük lehetne a kormányalakításra.

Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője ugyanakkor kiemelte, mivel Olaszországban az a szabály, hogy két héttel a választások előtt lehet utoljára közzétenni közvélemény-kutatási adatokat a pártok támogatottságával kapcsolatban, óvatosan kell bánni a jóslatokkal.

Az Öt Csillag Mozgalom hatalmas sikere volt a 2018-as választások szenzációja, számolnunk kell az efféle olasz meglepetésekkel

– nyilatkozta az Olaszország-szakértő a Napi.hu-nak.

A jobboldali többség egysége ráadásul kissé ingatagnak is tűnik. Ego kérdése, hogy mennyire tud majd összetartani Meloni és a másik két pártvezető, Matteo Salvini és Silvio Berlusconi – mondta lapunknak az Amerikai Római Egyetemen oktató (AUR) Cecilia Sottilotta. Salvini egyfajta belső ellenzéki szerepre készülhet, amelyet Mario Draghi kormányán belül is játszott.

Meloni lavírozni kénytelen

Meloni és a Liga élén álló Salvini egyelőre az energiakrízis tekintetében sem találják a közös nevezőt. Salvini egy 30 milliárd euró összértékű állami támogatással segítené a vállalatokat, hogy “az olasz ipar ne fulladjon bele a következő hónapok áramszámláiba”. Meloni azonban eddig minden ilyen ötletet lesöpört az asztalról. Az Olaszország Fivéreinek pártvezetője azzal érvelt, hogy az olasz államadósság már így is fenntarthatatlanul magas, tavaly a GDP 150,8 százalékát tette ki. Uniós szinten csak Görögország produkált rosszabb eredményt náluk: az athéni kormánynak 193,3 százalékos GDP-arányos államadósság csökkentésén kell dolgoznia.

Kép: Eurostat

A jobboldal az egykulcsos adórendszer alkalmazását ígérte bizonyos társadalmi csoportoknak, valamint adócsökkentéseket is belengettek. Meloni azonban kötéltáncot jár: legalább részben eleget kell tennie koalíciós partnerei kéréseinek, másrészt viszont óvatosnak kell lennie, mert a túlzott költekezéssel magára haragíthatja az Európai Uniót, valamint a piac is érzékenyen reagálhat. Az ING elemzői szerint az adócsökkentés miatt kieső állami bevételeket már jelenleg is elérhető forrásokból pótolja majd a kormány, az egykulcsos adót érintő módosítás pedig csak szimbolikus lesz.

Meloni gyakran hangoztatja, hogy újratárgyalná az EU-nak benyújtott helyreállítási terveket, amelyek mentén felhasználhatja az ország a helyreállítási alapból kiutalt pénzeket. Molnár Anna kiemelte, ez is egy komoly konfliktusforrás lehet a kormányon belül, hiszen a Berlusconi vezette Hajrá Olaszország inkább az eredeti terveknél maradna.

Meloni alapvetően sokkal óvatosabb az elmúlt hónapokban azzal kapcsolatban, miről beszél és hogyan – mondta Sottilotta. “Az euroszkepticizmus retorika szintjén megjelenhet még ugyan a kormányalakítás után, de Olaszország túlságosan kötődik gazdaságilag az Európai Unióhoz, így a gyakorlatban az uniós elvárásoknak megfelelően hozhatják meg a döntéseket.”

Az orosz és kínai kapcsolatok még kérdőjelesek

Orbán Viktor nemzetközi szövetségesének tekinthető Meloni és Salvini is. A Szabad Európa információi szerint a magyar miniszterelnök a kötcsei Polgári Pikniken többek között arról is beszélt, hogy reményei szerint az új olasz kormány már az ő álláspontját képviselve az orosz szankciós csomag meghosszabbítása ellen voksolhat majd az ezzel kapcsolatos uniós tárgyalásokon.

Egy jobboldali koalíciós kormány megalakulása esetén egyértelműen Salvini lenne az, aki az orosz szankciók elleni kiállást szorgalmazná – jelentette ki Sottilotta. Kérdés, hogy Meloni mennyire hajlik majd erre, ebben az esetben is a “húzd meg, ereszd meg”-politikát kell alkalmaznia, de összességében elképzelhető, hogy Draghi kormányánál valamivel megengedőbb hangot üt meg az oroszokkal kapcsolatban az új kabinet – tette hozzá a szakértő.

Az is kérdéses, hogyan viszonyul majd Kínához a jobboldal. Meloni egyik tanácsadója a Bloomberg szerint kijelentette, hogy kormányra kerülés esetén felülvizsgálja a Kínával kötött 2019-es megállapodást, miszerint Olaszország a G7-országok közül elsőként csatlakozik az Új Selyemút nevű gazdaság- és kereskedelemfejlesztési programhoz. A teljes érvénytelenítésre Sottilotta szerint nem számíthatunk, de mivel egy alapvetően szuverenista szövetség a jobboldali, vélhetően kritikusan kezelik majd a kínai befolyásra utaló jeleket és óvakodni fognak tőle.