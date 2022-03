Az orosz megajachtok azután, hogy a világ egzotikus felére indultak útnak a nyugati szankciók kivetését követően, most inkább visszatérnek Oroszországba. Az első pánikhullámban főként az olyan országok felé indultak el, mint a Maldív- vagy a Seychelle-szigetek, netán az emirátusok, március végén viszont a legtöbb hajót az orosz oligarchák elindították vissza Oroszországba.

Az Alekszej Mordasov tulajdonában lévő 465 láb hosszú Nord – egy 500 millió dolláros hajó, amely két helikopterleszállóval, mozival és 20 luxuskabinnal rendelkezik – jelenleg a Dél-kínai-tengeren tartózkodik, és a Japánhoz közeli orosz kikötőváros, Vlagyivosztok felé tart. Mordasov cége, a Severstal a nyugati szankciók miatt már a bedőlés közelébe került (erről itt olvashat részletesen).

Más, orosz kötődésű jachtok kikapcsolják a jeladóikat, elhagyják az európai üdülővárosokat, és a Közel-Kelet felé hajóznak, ahol talán kevesebb ellenőrzéssel találkoznak. Több orosz hajó pedig ázsiai orosz kikötők felé tart.

A Bloomberg által összeállított adatok szerint legalább kilenc, orosz mágnásokhoz köthető jacht tűnt el február 24-e – amikor Ukrajna lerohanása megkezdődött – és március 11-e között, amikor Joe Biden bejelentette a Putyinhoz közel álló üzletemberek elleni további szankciókat, legalább 47 családtagjukkal és társukkal együtt. A legtöbb hajó a jelentések szerint szankcionált oligarchák vagy olyanok tulajdonában van, akiket az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma Putyinhoz közel állónak jelölt meg, míg néhány olyan mogulé, aki nem szerepel a szankciós listákon.

A nemzetközi tengerészeti szabályok előírják, hogy minden személyhajónak, mérettől függetlenül, jeleznie kell a helyzetét a többi hajónak és a parti hatóságoknak. Az automatikus azonosító rendszernek vagy AIS-nek nevezett eszközöknek állandóan működniük kell, hogy nyomon követhessék a hajókat.

"Nincs ok arra, hogy az AIS adásaik napokig ne működjenek" – mondta Gur Sender, a tengeri kockázatokra és iparági hírszerzésre szakosodott Windward Ltd. programmenedzsere. "Még akkor is, ha az óceán közepén vagy, legalább nyolc óránként egyszer egy műhold veszi az adást. Ha egy nagy jachtról van szó, akkor az az érdeke, hogy bekapcsolva legyen, hogy mindenki láthassa a hajót a balesetek megelőzése érdekében" – tette hozzá.

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság is szankciókat jelentett be számos ugyanezen mágnás ellen, az amerikai, olasz, francia és német hatóságok pedig megpróbálják felkutatni luxushajóikat. Olaszország lefoglalt egy 530 millió eurósszuperjachtot, amely Andrej Melnicsenko orosz milliárdos tulajdonában van. A hatóságok Sanremo tengerparti városban tartóztatták fel Gennagyij Timcsenko Lena nevű hajóját, valamint Imperiában Mordashov egy másik hajóját - a Lady M-et -. Eközben Aliser Usmanov fémmágnás megajachtja, a Dilbar Németországban rekedt. Igor Szecsintől pedig két szuperhajót foglaltak már le.

Ez arra késztette a mágnásokat, hogy elkerüljék a Földközi-tengert és Észak-Európát, amely az északi félteke tavaszán és nyarán jellemzően tele van megajachtokkal.

A Közel-Kelet, az Indiai-óceánhoz való könnyű hozzáféréssel, a többi régiót megelőzve sok szankcióval sújtott hajó utolsó ismert tartózkodási helye. A Bloomberg News által elemzett hajóadatok szerint legalább nyolc hajót láttak utoljára az Egyesült Arab Emírségek, Omán vagy Szaúd-Arábia közelében.

A Superyacht Group iparági megfigyelő szerint az oroszok tulajdonában lévő megajachtok a globális flotta 10 százalékát teszik ki. Mordasov, az acélmilliárdos és Oroszország harmadik leggazdagabb embere a tél folyamán a Nordot a Maldív-szigeteken és a Seychelle-szigeteken parkolta le, csatlakozva más orosz tulajdonú jachtokhoz.

A hajó március 12-én hagyta el a Seychelle-szigeteket, rövid időre megállt Srí Lankán, majd március 22-én érkezett meg a Szingapúri-szorosba. A Nord adása szerint Vlagyivosztok felé tart, és március 29-én érkezik oda - derül ki a Bloomberg által összeállított adatokból.

