Juan Antonio Samaranch Salisachs, a NOB 2022-es pekingi olimpiai játékok koordinációs bizottságának elnöke a Samaranch Alapítványt, egy sportjótékonysági szervezetet is vezet. A jótékonysági szervezetet olyan nagy kínai vállalatok pénzelik, mint például az ANTA Sports, amely egy sportruházatot gyártó vállalat és márciusban ígéretet tett arra, hogy a kényszermunkával kapcsolatos aggályok ellenére "továbbra is vásárol és használ" Hszincsiangból származó gyapotot. Viszont maga Salisachs egy 2020 októberi találkozón, ahol emberi jogi aktivisták az ujgur helyzet miatti bojkottra szolították fel a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy ne Pekingben legyenek a következő téli olimpiai játékok, de mindent megtesz az emberi jogok érvényesítéséért - derül ki a Daily Beast cikkéből.

Az ANTA 2012-es indulása óta anyagilag támogatja az alapítványt, és 2013 óta az alapítvánnyal közösen működteti az Olimpiai Jótékonysági Együttműködési Szövetséget. A márka aktív tagja a Samaranch Alapítvány igazgatótanácsának, amelynek alelnöki tisztét Ding Sizsong vezérigazgató tölti be. A kínai márka jelentős olimpiai szponzori szerződéseket kötött, miután Salisachs 2016-ban felkerült a NOB alelnöki székébe. Az ő hivatali ideje alatt a NOB bejelentette, hogy az ANTA Sports gyártja majd a 2021-es tokiói nyári olimpia, a 2022-es pekingi téli olimpia és más sportesemények tisztviselőinek egyenruháit. Ezek a nagy horderejű üzletek elősegítették az ANTA Sports berobbanását a sportszerpiacra, és a világ harmadik legnagyobb bevételű sportruházati vállalatává tették.

A NOB mindeddig nem volt hajlandó ejteni az ANTA Sportsot annak ellenére, hogy a vállalat ígéretet tett a hszincsiangi gyapot további használatára, és áprilisban azt mondta az Axiosnak, hogy "folytatja az ANTA-val kapcsolatos átvilágítási erőfeszítéseit". Sem a NOB, sem a Samaranch Alapítvány nem válaszolt a Daily Beast megkeresésére, amely arra vonatkozott, hogy Salisachs személyes kapcsolatai az ANTA Sportshoz befolyásolták-e a szervezet döntéseit a szponzoráció kérdésében.

Salisachs és az ANTA Sports kapcsolata csak egy a számos kínai szervezetekkel való együttműködése közül, amelyek közül sokan Hszincsiangban vannak - Kína távol-nyugati régiójában, ahol a kínai kormány több mint 1 millió muszlim ujgurt gyűjtött koncentrációs táborba, és sokukat rabszolgamunkára kényszerítette a régió gyapotföldjein. Ezek a kapcsolatok hátrányosnak bizonyulhatnak Saliszach számára,aki az emberi jogi aggályok ellenére is küzd a 2022-es pekingi téli olimpia bojkottja ellen.

Az a leleplezés, hogy Salisachs alapítványa közvetlenül az ANTA Sports-szal dolgozott együtt, valószínűleg tovább erősíti az amerikai kongresszusban az olimpia bojkottálására irányuló kétpárti nyomást. Júliusban az amerikai törvényhozás Kínával foglalkozó végrehajtó bizottsága (CECC) arra kérte a NOB-ot, hogy halassza el a pekingi olimpiát, és nyilvánosan pellengérre állította azokat az amerikai szponzorokat, akik támogatják a sporteseményt. Az ANTA Sportsnak is kevés támogatója van a kongresszusban: a republikánusok például követelték, hogy az NBA sportolói bontsák fel a sportmárkával kötött támogatói szerződéseket.

"A hír, hogy [Salisachs] alapítványa a hszincsiangi kényszermunkából profitál, gyomorforgató" - mondta Jeff Merkley oregoni demokrata szenátor, a CECC elnöke a The Daily Beastnek.

Salisachs nem az első a családjában, aki szoros kapcsolatot épít ki Kínával. Édesapja és a NOB korábbi elnöke, Juan Antonio Samaranch - a Samaranch Alapítvány névadója - szavazatokért lobbizott, hogy Kína megnyerje a 2008-as nyári olimpiai játékok rendezését. Hálából a kínai kormány egy 144 000 négyzetméteres emlékparkot épített a néhai Samaranch tiszteletére a kínai Tianjinban.

Kína egyébként tagadja, hogy az ujgurokat internáló táborokba zárná - mint azt a nyugati országok és független megfigyelők állítják -, a pekingi vezetés kitart amellett, hogy ezek olyan munkaügyi táborok, ahol a muszlim kisebbség tagjai szakmai átképzést kapnak. Ennek ellenére az Európai Unió tervez, az Egyesült Államok pedig több szankciót már be is vezetett Kína ellen.

A vasárnap véget ért tokiói olimpia sem volt mentes a botrányoktól. Bár huszonöt éve a legjobb teljesítménnyel, 20 éremmel zárta a magyar küldöttség a tokiói olimpiát – aranyból hat, ezüstből és bronzból is hét-hét született. Ennél több utoljára Atlantában volt 1996-ban, akkor pont eggyel több, 21 érem született 7-4-10 bontásban; a koronavírus-járvány miatt több kritika is érte a szervezőket. A japán fővárosban ugyanis egyre több fertőzöttet azonosítottak, a helyi egészségügyi dolgozók többször jelezték, hogy ez csak ront a túlterhelt ellátórendszer helyzetén. Több fertőzöttet találtak is a sportolók és a kísérőik között is.