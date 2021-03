Az oltási hajlandóság Szlovákiában és Magyarországon a legmagasabb - derül ki a Political Capital közvélemény-kutatásából, amelyet a négy visegrádi országban készítettek. A már beoltottakon felül a szlovákok 52, a magyarok 50 százaléka biztosan beoltatná magát. Lengyelországban 41 százalékos az oltási kedv, a cseheknél pedig mindössze 18 százalékos.

Az oltást elutasítók aránya (akik biztosan nem, vagy inkább nem oltatnák be magukat) 20-29 százalék között mozog a visegrádi országokban. A lengyelek és a csehek körében 29, illetve 28 százalék ez az arány. A magyarok és a szlovákok körében 22, illetve 20 százalékos azok aránya, akik nem oltatnák be magukat. A KSH március első hetében készült felmérésében is hasonló arányokat mért: náluk kicsit magasabb, 24 százalékos volt az oltást elutasítók aránya.

Azok, akik bíznak az intézményekben – legyen az a kormány vagy a nemzeti egészségügyi hatóság –, nagyobb arányban oltatnák be magukat. Minden régiós országban magasabb az átlagos oltási hajlandóság azok körében, akik inkább bíznak a hivatalos intézményekben, mint akik nem. Magyarországon és Lengyelországban ez különösen látványos: ezekben az országokban a legnagyobb a különbség a hatóságokban megbízó és velük bizalmatlan csoportok oltási hajlandóságában.

Szlovákiában a legmagasabb az orosz oltás elfogadottsága: az emberek 63 százaléka beoltatná magát vele, ami meghaladja a brit és az amerikai oltások szlovákiai támogatottságát is. A magyarok több mint fele elfogadná a kínai és az orosz vakcinát is. A lengyelek a leginkább elutasítók a keleti oltásokkal szemben, kevesebb mint egyötödük lenne nyitott rájuk.