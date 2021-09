A gazdag országok könnyedén elérhetik 12 évesnél idősebb lakosságuk 80 százalékának átoltását, haladhatnak az emlékeztető oltásokkal és még mindig több marad év végére 1,2 milliárd dózisnyi oltóanyagok az év végére, melyet a szegényebb országoknak adományozhatnak - derül ki a londoni Airfinity Ltd. elemzéséből.

Noha az Egyesült Államok, az Európai Unió és Nagy-Britannia mindeddig viszonylag kevés oltóanyagot juttatott a fejlődő országokba – a járvány elhúzódását és veszélyes új változatok kialakulását kockáztatva – ám az elemzőcég szerint mégis hamis dilemma a harmadik oltás és a szegényebb országok segítése - olvasható a portálon.

A cég adatai alapján a gyorsan bővülő termelés eredményeként az idei év végéig a globális oltóanyag-termelés elérheti a 12 milliárdot, ami több, mint az a 11 milliárd adag, amire a globális átoltottsághoz szükség lenne. A nyugati országok már most is 500 millió adagot lennének képesek szétosztani, ami 2022 közepére akár a 2,2 milliárdot is elérheti.

Ezen vakcinák 45 százalékát a Pfizer, míg a Moderna felel a fölös dózisok negyedéért.