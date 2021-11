Az amerikai járványügyi megelőzési központ (CDC) adatai szerint nem csak a koronavírus elleni hatékony védelem a pozitív velejárója a Pfizer/Biontech és a Moderna vakcinákkal történő oltásnak - hívta fel a központ tanulmányára a figyelmet a The Economist című gazdasági hetilap. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy a két vakcinával teljes körűen beoltottak körében háromszor alacsonyabb a bármilyen más okból történő elhalálozás valószínűsége is, mint az oltatlanoknál.

A CDC a vizsgálatban több mint 11 millió amerikai adatait vizsgálta, 2020 decemberétől, az oltási kampány kezdetétől kezdve egészen 2021 júliusáig, és rögzítették a körükben bekövetkezett haláleseteket és azok okait is. A vizsgált népességből ez alatt az idő alatt összesen 6 millióan kaptak Covid-19 elleni védőoltást. A kutatók elkülönítették az oltottak körében előfordult haláleseteket az oltatlanokétól. Arra jutottak, hogy a koronavírushoz köthető elhalálozások figyelmen kívül hagyása mellett is ( a nemre és a korra vonatkozó hatások figyelembe vétele mellett is) az oltottaknak jóval kisebb volt az esélyük az elhalálozásra, mint az oltatlanoknak.

A Moderna vagy a Pfizer/Biontech vakcinával kétszer oltottaknál évesítve a 100 főre jutó halálesetek száma 0,35 fő volt, míg az oltatlanok körében 1,11 fő volt ugyanezen arány. A lap szerint a jelenség minden társadalmi csoport, rassz, etnikum és korosztály körében megfigyelhető volt.

Nem ez az első eset, hogy az egyik betegség ellen kifejlesztett oltás védelmet biztosíthat más halálesetekkel szemben is. Bár a szezonális influenza a téli időszakban bekövetkező halálesetek mintegy 5 százalékáért felelős csak az Egyesült Államokban évről évre, ennek ellenére széleskörű tanulmányok állnak arról rendelkezésre, hogy az ellene beoltottak halálozási rátája 50 százalékkal alacsonyabb.

Egészségtudatosabbak az oltást kérők

Ennek egyik oka az lehet, hogy az oltást kérők általános egészségi állapota jobb azoknál, mint akik nem oltatják magukat. Általában a magukat beoltatókra jellemző, hogy több energiát és odafigyelést szentelnek saját egészségi állapotuknak és kevesebb egészségügyi szempontból káros szokásuk van. - A tanulmány azonban ezt igyekezett kiszűrni és az oltatlan sokaságban olyanokat szerepeltettek, akik az elmúlt két évben influenza ellen beoltatták magukat.

Lehetnek más okok is, például az, hogy sok olyan embert tanácsoltak el az oltástól, akiknél valamilyen egészségügyi probléma miatt extra kockázatot jelenthetett volna a vakcina beadása. Így az oltatlanok között nagyobb eséllyel fordulhattak elő olyanok, akik komplexebb egészségügyi problémával küzdöttek. De az is lehet, hogy az oltatlanok a járvány alatt ritkábban kértek egészségügyi ellátást, mert féltek a megfertőződéstől. Ez ahhoz vezethetett, hogy sok komoly betegséget túl későn diagnosztizáltak ezeknél az embereknél.

Az összefoglaló szerint annak ellenére, hogy a való életből vett adatok erre utalnak, még mindig valószínűbb, hogy az oltottak és az oltatlanok csoportjának összetételében lehet valami különbség, mint az, hogy az oltásnak lenne valamilyen ismeretlen csodatévő hatása, hisz a halál ellen egyelőre nem létezik védőoltás.