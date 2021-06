Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) még ezen a héten befejezi az orosz Szputnyik koronavírus-oltás engedélyezési eljárását - adta hírül a Moscow Times az orosz állami TASZSZ hírügynökségre hivatkozva. Ez azt jelenti, hogy nyilvánosságra hozzák vizsgálati eredményeiket, amelynek alapján döntenek az engedélyezésről.

A WHO, amely eddig nyolc vakcinára adta áldását, és az EMA az elmúlt hetekben a vizsgálati eljárás második szakaszát végezte, ami a gyártási folyamat helyi ellenőrzését jelenti. Ezt május 10-én kezdték. Szakértőink Oroszországban dolgoznak, és a munkájukat június 4-én fejezik be - mondta Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója.

Ezzel lezárul az ajánlási dokumentum elkészítése, és határozottan úgy látjuk, hogy van okunk az optimizmusra az engedély megadásával kapcsolatban. A WHO és az EMA párhuzamosan vizsgálta a vakcinát, ami önmagában jó jel - véli Kluge. Az EU nemrégiben azt javasolta tagállamainak, hogy nyissák meg a határaikat azok előtt az utazók előtt, akiket uniós engedéllyel rendelkező vakcinával oltottak be. Ezért a WHO és az EMA engedélye új helyzetbe hozhatja az orosz vakcinát.