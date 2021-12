Az AstraZenecát már több mint 180, a Pfizer vakcináját már több mint 145 országban használják. Kétségkívül a két legjobban tanulmányozott vakcinatípusról van szó, a kettő kombinációjáról jöttek ki először kutatások a heterogén oltássorral és az emlékeztető oltásokkal kapcsolatban - olvasható a portálon.

Korábbi kutatások azt is kimutatták, hogy az AstraZeneca két dózisa 70, a Pfizer két vakcinája 90 százalékos védelmet nyújt a kórházba kerülés ellen a vakcináció után 6 hónappal – azt is tudjuk azonban, hogy a védettség idővel csökken, és most már biztosnak tűnik, hogy emiatt emlékeztető oltásra van szükség.

A COV-BOOST kutatás az emlékeztető oltások által kiváltott immunválasz, illetve biztonságosság, vagyis a mellékhatások gyakorisága és súlyossága alapján vizsgálta a harmadik dózisokat. A kutatók megvizsgálták az AstraZeneca, a Pfizer, a Novavax, a Janssen, a Moderna, a Valneva és a Curevac oltásokat, mint emlékeztető dózist, méghozzá két AstraZeneca vagy két Pfizer oltás után adva.

Mind a hét vakcina biztonságos volt mellékhatások tekintetében, leginkább helyi gyulladásos reakciókat figyeltek meg (fájdalom az injekció beadásának helyén, izomfájdalom, fáradtság). Mindegyik vakcina megfelelő immunválaszt váltott ki a tüskefehérjére, ha az AstraZeneca után adták, viszont csak hatról mondható el ez a Pfizer után, a Valneva ekkor nem teljesített túl jól. Fontos megjegyezni, hogy az immunválasz csak az antitestek számára és a T-sejtes immunitásra korlátozódik a kutatásban.

Szükség lesz majd azonban olyan kutatásokra még, amelyek 7-8 hónappal az első oltássor beadása után mérik az emlékeztető oltások hatásosságát és biztonságosságát, a jelenlegi, második fázisos kutatásban ugyanis 10-12 hétre az első kettő oltás után kapták az emlékeztető adagot a résztvevők.

Összesen 2 878 fő vett részt a kutatásban, mindegyikük 30 évnél idősebb, a csapat fele pedig 70 évnél is idősebb. 28 nap elteltével életkortól függetlenül erős volt az antitestválasz az emlékeztető oltásokra.