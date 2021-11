Két lengyelországi felmérés is azt az eredményt hozta, hogy a lakosság többsége támogatná, ha a kormány további szankciókkal sújtaná azokat, akiket nem oltottak be a koronavírus ellen - derül ki a Notes from Poland cikkéből. Hasonlóan a legtöbb európai országhoz a lengyeleknél is dühöng a járvány negyedik hulláma, miközben csak a lakosság 54 százaléka kapta meg eddig a koronavírus támadásával szemben védő oltását. Ez az adat a nyár óta lényegében nem változott.

A kormány egyelőre azt kommunikálja, hogy nem terveznek újabb korlátozó intézkedéseket. Részben tartanak azok káros gazdasági hatásától, részben úgy látják, hogy a szigorítás a Hollandiában vagy Ausztriában kirobban heves tüntetésekhez vezetne Lengyelországban is.

Kapcsolódó Közalkalmazottak tömegei veszíthetik el a munkájukat egy új kormányrendelet szövődményeként

A Kantar közvélemény-kutató intézet a Gazeta Wyborcza lapnak készített felmérést, amely szerint a lengyelek 55 százaléka támogatná, ha a kormány jól odacsapna az oltatlanoknak, miközben masszív kisebbségük, 40 százalékuk ellenezné ezt. A pártok szerint vizsgálva azt láthatjuk, hogy mindegyikük tagságában többségben vannak az ezen a véleményen lévők, kivéve a szélsőséges jobboldali Kondföderáció pátot.

Fizessenek a beoltatlanok?



Az országot vezető radikális jobboldali Jog és Igazságosság támogatónak 52 százaléka fogadná el az újabb korlátozásokat, míg az ellenzék legnagyobb pártja, a mérsékelt jobboldali Polgári Platform esetén ez az arány 83 százalék. A nők körében 63, a férfiaknál 52 százalék a támogatók aránya, a magasan képzett többsége szigorítana, míg az alacsony képzettek kevesebb mint fele van ezen a véleményen.

A Kantaréhoz hasonló eredményt hozott az INBRiS közvélemény-kutatása, ami a Polsat News megrendelésére készült a napokban. E szerint az emberek 54 százaléka támogatja az oltatlanok sanyargatását, míg 41 százalékuk nem nehezítené tovább az életüket. A megkérdezett 56 százaléka szerint a munkaadók joggal ellenőrizhetik alkalmazottaik oltási státuszát. Ennek a lehetőségnek a bevezetése napirenden van Lengyelországban. A lengyelek harmada még azt is támogatná, hogy a kórházba kerülő beoltatlanok fizessék ki kezelésük költségét.