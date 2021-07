Ha ilyen lassan halad az immunizáció, akkor ősszel mindenképpen számíthatunk a járvány újbóli fellángolására, akkor pedig a szigorúbb korlátozások is visszatérhetnek – mondta Predrag Kon epidemiológus, a szerbiai köztársasági válságstáb tagja vasárnap a vajdasági Szabad Magyar Szó tudósítása szerint.

Véleménye szerint a megoldás az lenne, ha bizonyos csoportoknak kötelezővé tennék a koronavírus elleni oltást. Arról is beszélt, hogy főleg a fiatalabbak azok, akik nem oltatják be magukat. Ők sokat érintkeznek másokkal, ez pedig lehetővé teszi a vírus gyorsabb terjedését. Ősszel újabb hullám fenyeget, ha a vakcináció ilyen lassú ütemben halad. Az embereknek fel kell fogniuk, hogy nem érték még el a kollektív immunitást.

A számokat is különbözőképpen értelmezzük - mondta a szakember. Amikor azt mondják, közel vagyunk az 50 százalékhoz, akkor a felnőtt lakosságot értik ez alatt, ami jelenleg Szerbiában körülbelül 5,4 millió, pedig már a 12 év felettiek is olthatók. Sokkal több beoltottra van szükségünk. Szerinte „realitás, hogy harmadik dózis is kell a vakcinából”.