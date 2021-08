A Szputnyik V vakcina hatásossága a koronavírus delta-variánsával szemben 83 százalék körül van - mondta az orosz egészségügyi miniszter, Mihail Murasko az rbc.ru portál beszámolója szerint újságíróknak. Szerinte jelenleg a Sputnyik V. vakcina a leghatásosabb a delta variáns kontroll alatt tartásában és megelőzésében, a hatásosság fokát szerinte a legutóbbi tanulmányok mutatják.

A miniszter szerint az orosz vakcina súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedés elleni hatékonysága magasabb, mint 95 százalék. A Lancet magazinban februárban publikált tanulmány adatai szerint a Sputni V vakcina összességében 91,6 százalékos hatékonyságot mutatott a Covid-19 megbetegedéssel szemben - emlékeztet a portál.

Az Interfax hírügynökség tudósítása szerint Alexander Gunzburg, a készítményt kifejlesztő Gamaleja intézet igazgatója is megerősítette, hogy a készítmény nem csak a delta, de a SARS-Cov-2 számos más mutációja ellen is véd. Reméli, hogy a jövőben is hatékonyan védi meg azon országok lakosságát, amelyek ennek az oltóanyagnak a felhasználása mellett döntöttek.

Voltak problémák mostanában

Eközben Denis Loggunov, a Gamaleja intézet kutatásért felelős igazgatóhelyettese szerint a Szputnyik V. az oltatlanokkal szemben huszadára csökkenti az esélyét annak, hogy valaki kórházba kerüljön koronavírus fertőzéssel. Ő elismerte, hogy az új törzsekkel szemben a szérum hatékonysága valamelyest csökken az eredeti vuhani változattal szemben mutatotthoz képest. Azonban ez leginkább azt jelenti, hogy az oltottak elkaphatják esetleg a betegséget, de náluk csak enyhe lefolyású megbetegedést lehet tapasztalni, vagy a fertőzés tünetmentesen megy át rajtuk. A súlyos lefolyású megbetegedés valószínűségt viszont továbbra jelentősen csökkenti a készítmény - tette hozzá.

Az orosz vakcinával az utóbbi időben gyártási problémák adódtak, azonban az előállításért és a vakcina forgalmazásáért felelős állami vagyonalap (RDIF) közlése szerint ennek oka az volt, hogy a termelés növelését célzó kapacitásbővítés miatt egy időre le kellett állítani a készítmény (az elsőtől eltérő) második dózisának gyártását. Most azonban ez megoldódott, szeptembertől elindul a Szputnyik gyártása a világ legnagyobb vakcina-előállító cégénél, az indiai Serum Institute-nál. Ennek köszönhetően megduplázódik a készítmény gyártási kapacitása.

A gyártás újbóli, magasabb kapacitások melletti beindulásával párhuzamosan sorra nyilatkoznak az orosz szakértők a Szputnyik V hatékonyságáról. A hét elején Alekszandr Szemjonov, az orosz fogyasztóvédelem jekatyerinburgi Vektor vírusfertőzés-kutató intézetének vezetője hívta fel a figyelmet a szérummal kapcsolatos kedvező tapasztalatokra.