Kutatás: főként a tanulatlan, keveset kereső emberek utasítják el az oltásokat

A jobban keresők magasabb arányban oltatják be magukat, mint a kispénzűek – derült ki a platy.sk álláskereső oldal közvélemény-kutatásából. Az egész felmérés szinte azonos eredményt hozott más országokban is, tehát nem egyedi trendről van szó. Csehországban, Magyarországon és Bulgáriában is ugyanilyen összefüggést tapasztaltak a bérek és az oltás között - írja az Új Szó.