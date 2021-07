A kormány döntése alapján idén augusztus 30-31. napján kaphatnak koronavírus elleni védőoltást a 12-18 éves diákok, ez pedig az iskoláknak még a nyári szünet alatt lényegében maguknak kell megszervezniük - idézi a Népszava a birtokába került kormányhivatali levelet, amit nemrég kaptak kézhez az intézményvezetők. E szerint ez a korosztály kizárólag Pfizer oltóanyaggal oltható, az oltások megszervezése érdekében pedig bő egy hét alatt, augusztus 5-ig fel kell mérniük, hány fő igényelné az oltás felvételét.

A vakcinákat az iskolák épületében adják majd be, ugyanakkor az intézmények nagy száma miatt - különösen a tankerületi iskolák esetében - összevont oltóhelyeket is kialakíthatnak, erre a tankerületek tehetnek javaslatot. A kormányhivatalok arról is tájékoztatták az intézményvezetőket: megkeresték az iskolaorvosokat, hogy felmérjék, mennyien hajlandóak közreműködni az oltásokban.

Az oltási kampány több százezer tanulót érinthet még úgy is, hogy májustól már egyszer volt lehetőségük a 16-18 éves középiskolásoknak az oltás igénylésére. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az érintett korosztály száma összesen 688,5 ezer fő. Közülük a 12-15 évesek – akik eddig még nem kaphattak oltást – 399,7 ezren vannak.

Az intézményvezetőknek kiküldött levélről már a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Totyik Tamás is értesült, aki azt mondta a napilapnak, hogy sajnálatos tartja, hogy az intézményvezetők, osztályfőnökök ismét a nyári szabadságuk alatt kaptak pluszmunkát.