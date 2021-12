A teljesen beoltott illető november 22-én tért vissza dél-afrikai utazásából San Franciscoba, és november 29-én lett pozitív a tesztje - mondta Anthony Fauci, a Fehér Ház egészségügyi főtanácsadója

A beteg karanténban van, enyhe tünetekkel, sőt állapota folyamatosan javul. Kontakjainak tesztje negatív - olvasható a portálon.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó óva intette a lakosokat a pániktól, de azt kérte, hogy mindenki maradjon éber, oltassa be magát és viseljen maszkot.

I’ll be live in just a few minutes. Tune in.



YT: https://t.co/wIRDNhkhPD

FB: https://t.co/IBKRx7MZmT

TW: @CAgovernor https://t.co/Qnqlf4KdRW