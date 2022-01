A világszervezet szerint a koronavírus év végi "visszatérése" előtt csendesebb időszakra lehet számítani, és van esély arra is, hogy eljöjjön a járvány endémiás szakasza. A lazítás viszont korai lenne, hiszen bármikor beüthet egy újabb variáns - írja a Qubit.

Az amerikai Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) számításai szerint 2021 novembere és 2022 márciusa között a világ népességének több mint fele valószínűleg megfertőződik az omikronnal és a tünetmentes vagy enyhe esetek aránya jelentősen megnőhet az előző koronavírus-variánsokhoz képest.

A kutatók egyelőre nem tudják, hogy ha valaki felgyógyul az omikronfertőzésből, mennyi ideig tart a védettsége, sőt egyelőre azt sem lehet tudni, hogy a vírusvariáns okoz-e hosszú covid szindrómát, és ha igen, ez valójában mit jelent.

Magyarország mellett a világon második országként kedden Izraelben lehetővé tették a negyedik oltás beadását a teljes felnőtt lakosság körében. Az ajánlást egy olyan kutatásra alapozzák, amely szerint a negyedik oltás a három oltáshoz képest megduplázza a védelmet a tünetes covidbetegség ellen, és háromszor-ötször jobban véd a súlyos megbetegedés ellen. Egy friss kutatás arról számolt be, hogy a negyedik oltás megemelte ugyan az antitestek számát a szervezetben, de ez sem akadályozta meg az omikron terjedését.

Az oltások továbbfejlesztésekor azonban több okból is óvatosak a gyártók. Egyrészt Dan Barouch, a bostoni Beth Israel Deaconess Virológiai és Vakcinakutatási Központ igazgatója szerint optimális esetben a vakcina megtervezésétől a klinikai vizsgálatokon át a tömeggyártásig közel négy-hat hónap telik el, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a vírusvariánsok ennél rövidebb idő alatt is eltűnhetnek.

„A béta variáns jött, és két hónap múlva eltűnt” – mondta Barouch, ami azt jelenti, hogy mire a bétára optimalizált vakcinák elérhetővé váltak, már nem volt kinek beadni őket. Ehhez hasonlóan a deltahullám is sokkal korábban csengett le a vártnál, az omikron pedig már leszálló ágban van Dél-Afrikában, ahol tavaly novemberben először észlelték felbukkanását.

A vakcinagyártók emiatt óvatosak a variánsspecifikus vakcinák gyártásával, de a Pfizer kedden bejelentette, hogy elkezdi új vakcinájának klinikai vizsgálatát. Ehhez 1420 18-55 év közötti felnőtt tesztalanyt toboroznak, és az eredmények 2022 második negyedévében várhatóak.

A cég célja, hogy még a jövő téli, esetleges újabb járványhullám előtt be lehessen adni az időseknek és más sérülékenyebb csoportoknak az új vakcinát. A fejlesztők dolgát ebben az esetben is megnehezíti, hogy mint ahogy az omikron is a semmiből jött, és ahogy jött, úgy el is tűnhet, a következő hónapokban bármikor kialakulhat egy újabb variáns, ami okafogyottá teheti az omikron elleni vakcina kifejlesztését - írja a portál.