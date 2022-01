A világban és Magyarországon is futótűzként terjed immár az koronavírus omikron variánsa, amely a SARS-Cov2 korábbi járványhullámokat okozó változatinál kisebb kockázatot jelent az eddigi tudásunk szerint az azt elkapó fertőzöttekre. Ha azonban ez a helyzet, akkor sokakban felmerül a kérdés, miért tegyünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ne kapjuk el a fertőzést, hiszen azzal előbb utóbb a vírus agresszív terjedési képessége miatt előbb utóbb mindenki találkozik.

Röviden összefoglalva, még az omikrontól is komolyan meg lehet betegedni, megfertőzhetünk másokat, a hosszú távú hatások még nem ismertek. Ráadásul a gyógyszerekből is hiány lehet, a kórházak túlterheltté válhatnak, s ráadásul minél többen kapják el a betegséget, annál nagyobb az esély, hogy újabb, esetleg a vírus ennél sokkal komolyabb problémát okozó változatai fejlődnek ki - írja szakértőkkel történt konzultációkra hivatkozva a Reuters.

A tanulmányok szerint az omikron variáns nagyobb eséllyel okoz tünetmentes fertőzést, mint a koronavírus korábbi változatai. Akiknek mégis tünetei lesznek, azok körében sokkal magasabb azoknak az aránya, akik viszonylag enyhébb lefolyású lesz a betegség, megússzák kaparó torokkal és egy kis orrfolyással, és megússzák a vírus korábbi variánsaira jellemző légzési nehézségeket.

Hiába arányaiban kevesebb a súlyos, ha gyorsan terjed

Azonban a vírus elképesztő sebességű terjedése a világ számos országában egyúttal azt is jelenti, hogy összességében több embernél alakulhat ki súlyos tünetekkel kísért megbetegedés. Az eddigi, Olaszországból és Németországból származó adatok szerint az oltatlan emberek sokkal nagyobb valószínűséggel kerülnek az omikronnal kórházba, intenzív osztályra és halnak bele a betegségbe.

Azzal egyetértek, hogy előbb vagy utóbb mindenki ki lesz téve a vírusnak, de később jobb, mint előbb. Egyszerűen csak azért, mert később jobb gyógyszereink és gyógymódjaink lesznek és jobb vakcináink is - mondta a hírügynökségnek Michel Nussenzwig, a Rockefeller University virológus szakértője.

Könnyű legyinteni és azt mondani, úgy kell az oltatlanoknak, miért nem adatták be maguknak a védelmet jelentő vakcinát. Azonban vannak sokan olyanok, akik egyszerűen nem tudják beoltatni magukat, hiába szeretnék, vagy akiknél a vakcinák az immunrendszer elégtelen működése miatt nem érték el a kellő hatást.Legyenek ők akár daganatos betegségben szenvedők, a szervátültetésen átesettek, akiknek az immunrendszerét tudatosan legyengítik vagy bármely más betegségben szenvedők.

E mellett lehet, hogy valakinél csak enyhe tüneteket okoz a fertőzés, azonban minden újabb fertőzött növeli az esélyét annak, hogy a megfertőződik olyasvalaki is, akinél súlyos, esetleg halálos lesz a betegség lefolyása. Még akkor is, ha korábbi fertőzés, vagy oltás miatt az illetőnél a vírus elleni védelemben szerepet játszó antitestek száma megfelelő szinten van - mondta Akiko Iwasaki, a Yale Egyetem virológus-immunológus szakértője.

A korábbi változatokkal történt megfertőződés után sokaknál alakultak ki, még akkor is, ha a betegség lefolyása enyhe volt, hosszabb távú szövődmények is, az úgynevezett Long-COVID (hosszú-Covid) szindróma. Ez jelentős életminőség romlást okozhat és a tünetei is lehetnek elég súlyosak, a szívpanaszoktól kezdve a légszomjon keresztül a fizikai teljesítőképesség jelentős csökkenéséig. Jelenleg még nincsenek adataink arról, hogy az omikron-fertőzések milyen arányban vezetnek Long-COVID-hoz. Azok, akik alábecsülik az omikron annak enyhe lefolyása miatt, kitehetik magukat annak a kockázatnak is, hogy olyan betegséget szednek össze, amelynek komoly tünetei hónapoki, akár évekig is eltarthatnak - mondta Iwasaki.

E mellett még az sem világos, hogy az omikron milyen arányban okozhat olyan "csendes" szövődményeket. Ilyenek lehetnek az immunrendszerben bekövetkező kedvezőtlen változások, a férfi ivarsejtek károsodása vagy akár az inzulintermelő sejtekben bekövetkező változások.

A kezelése is nehézkesebb, mint eddig

Ráadásul a súlyosabb lefolyású omikron-eseteknél a kezelési lehetőségek még korlátozottabbak, mint a korábbi variánsok esetében. A gyógyszerek korlátozott számban állnak rendelkezésre. Kettő az előző variánsok ellen használt három antitest alapú szerből a jelek szerint hatástalan vele szemben. A GlaxoSmithkline gyógyszeréből, ami hatásosnak mutatkozik, nincs elegendő, mint ahogy a Pfizer új gyógyszeréből, a szintén hatékonynak tűnő Paxlovid-ból sem. Ha valaki tényleg megbetegszik, akkor lehet, hogy nem jut hozzá a megfelelő gyógyszerhez - írja a hírügynökség.

A teljesen, megfelelően beoltott embereknél, akiknek nincs valamilyen más alapbetegsége, az omikron nagy valószínűséggel nem okoz túl nagy károsodást - mondta David Ho, a Columbia Egyetem mikrobiológia és immunológia professzora. Azonban ennek ellenére minél kevesebb a fertőzés, annál jobb, különösen most, amikor a kórházak már most is a túlterheltség jeleit mutatják, s a járvány csúcsa még előttünk van - jellemezte az Egyesült Államokban kialakult helyzetet a szakember.

A rekordszámú eset miatt a kórházaknak ott már most el kellett halasztania a nem sürgős műtéteket és onkológiai kezeléseket. S az előző hullámok tapasztalatai azt mutatták az összefoglaló szerint, hogy a túlterhelt kórházak nem tudják sokszor ellátni a sürgős beavatkozást igénylő eseteket sem.

Az omikron az ötödik különös jelentőségű variánsa az eredeti SARS-Cov2 vírusnak és egyelőre még nem világos, hogy a kórokozó mutálódási képessége lelassult-e. A magas fertőzési számok a vírusnak több lehetőséget biztosítanak a mutálódásra és nincs rá semmilyen garancia, hogy a vírus egy új verziója kevésbé lenne veszélyes, mint az előzőek. A SARS-Cov2 már így is elég sokféle módon lepett minket az elmúlt két évben és jelenleg nincs eszközünk arra, hogy előre tudjuk jelezni a vírus fejlődésének útját - mondta a Columbia Egyetem szakértője.