El Pasóbol, a sziget déli részén hatalmas robbanást jelentettek, a sziget fölött óriási hamufelhő képződött.

A kitörés nem érte váratlanul a helyi hatóságokat, mert az elmúlt napokban több ezer szeizmikus rengést jegyeztek fel, a talaj pedig több helyen megemelkedett, arra utalva, hogy láva készül a felszínre törni. A helyieket figyelmezették, csomagoljanak össze, készítsék össze az irataikat és a gyógyszereiket, hogy gyorsan indulni tudjanak, ha elrendelik a kitelepítést. Egyelőre nem utasították őket lakhelyük elhagyására - írja az MTI-re hivatkozva az inforadio.hu.

La Palmán utoljára 1971-ben volt vulkánkitörés. Akkor a Teneguia vulkán három héten át lövellt lávát a magasba.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő hivatala vasárnap délután bejelentette, hogy a miniszterelnök még a nap folyamán a szigetre utazik.

Official magma fissure has opened on the La Palma island after a moderate M4.0 Earthquake struck the slope North West of the La Cumbre Vieja volcano, which is now in eruption after 50 years. The eruption is currently VEI2. pic.twitter.com/iPEkHUjlC3