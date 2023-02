Mark Möbius 1987-től a Templeton alapkezelője volt, itthon a második Orbán-kormány megalakulása után vált híressé, mivel olyan alaposan bevásárolt magyar állampapírokból, hogy egy ideig az ország adósságának 10 százalékát ő birtokolta.

A magyar vonal

Akkoriban az új kormánynak a 2008-as válság hagyatékával kellett megküzdenie úgy, hogy közben népszerű intézkedéseket is tervezett. Ez nem volt egyszerű, a hitelezők ezért megijedtek, a forint gyengült, az állampapírhozamok a magasba szálltak. Möbius ugyanakkor a fundamentumokat áttekintve úgy értékelte, hogy a gazdaságpolitika meg fog birkózni ezekkel a nehézségekkel, ezért vásárolt be a magas hozamú, így alacsony árú magyar kötvényekbe. Nem is tévedett: évekkel később, amikor már sínen voltak a dolgok, és a világgazdasági fellendülés is növelte a befektetési kedvet, nagy nyereséggel adta el magyar befektetését.

A feltörekvő piacok mestere

Möbius az elmúlt 35 évben szinte mással sem foglalkozott, mint a feltörekvő piacokkal. A 80-as években még csak néhány ilyen ország került fel a befektetési lehetőségek listájára, a kommunizmus bukása után azonban egész régiónk, valamint a szovjet utódállamok ebbe a kategóriába kerültek, komoly lehetőségekkel.

A szakember később elhagyta a Tempeltont és önálló alapot hozott létre, immár 85 évesen is ugyanolyan aktívan kezeli befektetéseit, mint korábban, alaposan megvizsgálja a befektetési célpontként felmerülő országokat és vállalatokat. Így természetesen az elmúlt években rakétaként emelkedő Adani-részvényekkel is foglalkozott, és szemmel tartja az indiai piac egészét.

Az Adani-összeomlás

Az Adani-ügyről elmondta, hogy amikor ilyen nagyra nő egy cégbirodalom politikai kapcsolatokat is felhasználva és erősen eladósodva, különösen az energia és infrastruktúra iparágakban, ráadásul más országokban is terjeszkedne, akkor nagy kockázatokkal kell szembenéznie. Kénytelen egyre több bevételre szert tenni, hogy adósságait fizetni tudja, de ha valami rosszul alakul, például politikai kapcsolatai már nem ugyanúgy működnek, akkor fenntarthatatlanná válik ez a modell, és a konglomerátum összeomlik.

Ilyesmi időről időre megtörténik, ugyanakkor Möbius szerint fölösleges Adanit összekeverni magával Indiával, hisz bármilyen nagy is volt a cégbirodalom, az óriási országon belül így is csak kis súlyt képvisel. Az indiai tőzsdeindexben jelenleg 6 százalékos súllyal szerepelnek az Adani-részvények, vagyis szerepük nem nagy a piac egészéhez képest.

Jó demográfia, gyors növekedés, vonzó befektetések

Möbius szerint az indiai tőzsdén remek cégek találhatók hatékony menedzsmenttel, jó növekedési lehetőségekkel, és maga India a legtöbb országhoz képest jobb növekedési kilátásokkal rendelkezik, miközben mostanában veszi át Kínától a világ legnépesebb országa címet. Az Adani-ügy ezért véleménye szerint csak rövid ideig rontotta India megítélését: hosszabb távon a hatása inkább kedvező, hisz az egész befektetői világ figyelmét erre az eddig elhanyagolt, de kiváló lehetőségeket kínáló piacra irányíthatja.