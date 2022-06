Az Európai Unió vezetői a hét elején elvi megállapodást kötöttek az Oroszország elleni hatodik szankciócsomagról az ukrajnai invázió miatt, és az uniós kormányok megbízottjainak szerdán kellett volna jogi szöveggé alakítaniuk a politikai megállapodást, hogy az hatályba léphessen.

Ennek lenne a része az elmúlt hetekben Brüsszel és az Orbán Viktor vezette kormány között fő konfliktusforrássá váló olajembargó. Bár a magyar vezetés sokáig emiatt lengetett be vétót az intézkedéscsomag ellen, végül hétfőn este az Európai Tanács csúcstalálkozóján a kormány- és államfők belementek, hogy Magyarország egy időre mentességet kapjon az orosz olaj vásárlásának tilalma alól.

A vezetékes olajimport esetében ugyanis türelmi időt engedélyezett az EU, amíg az Adria-vezeték nem lesz alkalmas kétirányú olajszállításra a megfelelő kapacitásban. Valamint a lengyelek ragaszkodnak ahhoz, hogy Magyarország ne adhasson el finomított orosz olajat az unión belül és harmadik államoknak se. Később még visszatérünk rá, hogy mi is ennek a jelentősége.

Putyin gyóntatója és csinovnyikja

A csomag döntő fontosságú eleme, hogy a csomag jogerőre emelkedésétől számított hat-nyolc hónapon belül megtiltják az összes tengeri eredetű orosz kőolaj és finomított termék vásárlását. Ennél pedig sokkal kevésbé lenne hangsúlyos, hogy újabb néhány tucat orosz magánszemélyt, állami tisztviselőt és cégvezetőt sújtanának beutazási korlátozásokkal. Közéjük tartozna az a Kirill pátriárka is, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legnagyobb szövetségese, egyértelműen kiáll például az ukrajnai háború mellett is.

Az ortodox egyház orosz feje állítólag emiatt Putyintól bőven kap apanázst, bőséges luxusban él, például még egy szuperjachtja is van. Különböző becslések vannak arra nézve, mennyi is lehet Minden Oroszok Pátriárkájának a magánvagyona, az amerikai Forbes 2006-ban másfél milliárd forintra tippelte, ami azért nem most volt. Jelenleg hivatalosan két moszkvai lakás van a nevén (320 millió és 54 millió forint), valamint egy szentpétervári (41 millió Ft), havi fizetése körülbelül 7,5 millió forint volt 2020-ban – írta róla portrécikkében az Index.

Noha még Ferenc pápa is támogatólag beszélt arról, hogy Kirill pátriárkát szankciós listára tegyék, a magyar kormánynak – a Reuters értesülései szerint – az ő büntetése lett az a vörös vonal, ami miatt szerdán megvétózták a szankciós csomag végleges szövegtervét.

„A megállapodás azért akadozik, mert Magyarország tiltakozik a Kirill pátriárkával szembeni szankciók ellen” – mondta egy uniós diplomata a hírügynökségnek, amit két másik forrásuk is megerősített.

A magyar érvelés szerint ez a vallásszabadság elfogadhatatlan korlátozása a büntetése, valamint az Orbán-kormány úgy látta ez érintené a magyarországi közösségek helyzetét is, mert veszélyes precedenst teremtene, ha egyházi vezetőket is büntetne Brüsszel.

Az olajról lehet szó mégis

Viszont a Wyborcza lengyel lap arról ír, hogy valójában nem Kirill pátriárka ügye a valódi ok, amiért az Orbán-kormány vétózott: sokkal inkább arról a vitáról van szó, hogy bár Magyarország mentességet kap az orosz olajimport tilalma alól, de Lengyelország képviselői azonnal jelezték a csúcson, hogy egy dolog a vezetékes foszilis üzemanyagok behozatala, egy másik pedig azok exportértékesítése. A varsói vezetés – amely az ukrán háború miatt teljesen szembekerült az Orbán-kormánnyal – követeli, hogy tiltsák meg, hogy finomított olajterméket adhasson el Magyarország – illetve a többi vezetékes olajtól függő állam –, ha az orosz forrásból származik.

„Magyarország megakadályozta a csúcstalálkozó döntéseinek jóváhagyását, és emelte a tétet. Nemcsak Kirillről van szó, hanem a finomítói termékek eladásának lehetőségét is három évre meghosszabbíttatnák” – írta Beata Płomecka, a lengyel közrádió brüsszeli tudósítója helyi értesüléseire hivatkozva.

Nie ma zgody ambasadorów UE na 6 pakiet sankcji i częściowe embargo na ropę. Węgry zablokowały zatwierdzenie ustaleń ze szczytu i podbijają stawkę. Chodzi nie tylko o Cyryla, ale też wydłużenie do trzech lat możliwości sprzedaży produktów rafineryjnych na inne rynki @PR24_pl https://t.co/rYYw7EYbBM — Beata Płomecka (@bplomecka) June 1, 2022

A Napi.hu-nak korábban uniós diplomaták azt mondták, hogy a szankciós körülmények miatt elméletileg korlátozható a finomítói olajtermékek kereskedelme, így blokkolható, hogy Magyarország nyerészkedjen azon, hogy míg az EU többi tagállama vállalta, hogy összesen 90 százalékkal szorítják vissza az államszövetség olajimportját az év végéig, addig mentességet élvez az azonnali embargó alól. Más szakértők szerint elvileg a termékek szabadáramlása alá eshet az orosz olajtermékek eladása is, de ők is elképzelhetőnek tartottak olyan szabályozást, amely ezt a kiskaput lezárná.

A mély vallásos lengyelek egyébként lobbiztak is azért, hogy Kirill pátriárka is szankciós listára kerüljön.