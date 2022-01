Orbán Viktor miniszterelnök Madridban szombat délelőtt Marine Le Pennel, a francia Nemzeti Tömörülés köztársasági elnök-jelöltjével tárgyalt az európai konzervatív erők szorosabb összefogásának lehetőségeiről - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

A megbeszélésen többek között arról volt szó, hogy Európa sok millió, hagyományos keresztény és nemzeti értékeket valló polgárának jelenleg nincs megfelelő politikai képviselete az EU-ban, ezért elengedhetetlen a kontinens jobboldali pártjainak szoros együttműködése.

A megbeszélésen áttekintették a tavaly nyáron megkezdett európai konzervatív pártszövetség-építési folyamat állását és a közeljövő feladatait.

Szombaton Madridban csúcstalálkozót tartanak az európai jobboldalhoz tartozó pártelnökök, majd Orbán Viktor Párizsba utazik, ahol Nicolas Sarkozy korábbi francia köztársasági elnökkel tárgyal - közölte Havasi Bertalan.

Még a radikális Marine Le Pennél is keményebb bevándorlásellenes programot hirdető Éric Zemmour elnökjelölttel is találkozott tavaly ősszel Orbán Viktor, amivel a 2022-es francia elnökválasztás egyik leglátogatottabb figurájává lépett elő a kormányfő. Ráadásul decemberben Emmanuel Macron jelenlegi államfő is tárgyalt vele, igaz, a hivatalban lévő elnök a magyar ellenzék képviselőivel is egyeztetett. Kérdés, hogy a párizsi vezetés hogyan fogadja ezeket a találkozókat: jelenleg Franciaország tölti be az EU soros elnökségét, valamint Macron korábban nagy kritikusa volt Orbánnak.