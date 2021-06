Már a berlini politikát is megkavarta a magyar miniszterelnök által követett irányvonal

Magyarország jövőjének kérdése az Európai Unióban lett az egyik témája Németország kancellárválasztásának. A korábbi testvérpárt CDU/CSU jelöltje, Armin Laschet és Olaf Scholz a szociáldemokratáktól kivárná, hogy uniós bíróság mondja ki, hogy az Orbán Viktor vezette kormány alatt sérült a jogállamiság. Annalena Baerbock, a Zöldek vezetője viszont már most is bizonyítottnak látja ezt és leállítani az EU-s támogatásokat. Közben a CDU parlamenti frakciójának prominens politikusa is fellépne a magyar kormány irányvonala ellen.