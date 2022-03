Azokat az Ukrajnából érkező menekülteket, akiknek nincs olyan ismerősük, akinél megszállhatnának és Magyarországon maradnak, átmeneti szálláson helyezik el. Az ország különböző pontjain már kijelöltek számukra megfelelő helyeket, ahol ételt és szállást kapnak akkor is, ha hosszabb ideig kénytelenek maradni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Beregsurányban újságíróknak.

Elkezdték szervezni a menekültek munkához juttatását is. "Mindenkinek próbáljuk megteremteni azt a lehetőséget, hogy saját egzisztenciát tudjon kialakítani, ha már úgy hozta az élet, hogy itt fog velünk élni és itt kell berendezkednie Magyarországon. Ez egy munkaalapú ország, itt mindenkit munkához segítünk" - mondta a kormányfő.

Szállás van, egyelőre ellátás van, munkalehetőség is lesz, a diákoknak van iskola, vannak tolmácsaink, a körülményekhez képest a dolgok gördülékenyen mennek - véli a miniszterelnök. Magyarország csak segíteni tud a bajbajutottakon, de a helyzet megoldásának kulcsa "nem Magyarországon van, hanem odaát".

Nem beszélt Putyinnal

Orbán Viktor kérdésre válaszolva elmondta, hogy az oroszokkal és az ukránokkal Szijjártó Péter külügyminiszter tarja a kapcsolatot, ő személyesen a háború kitörése óta nem beszélt senkivel. A kérdésre, hogy ezt tervezi-e, a miniszterelnök az MTI szerint az felelte: "ahogy a szükség hozza, amikor szükség van rá, akkor beszélek".

A miniszterelnököt a paksi atomerőmű bővítéséről azt mondta, hogy Paks II. megépül "menetrend szerint", reményei alapján a "mi kormányunk irányításával, úgy, ahogy elterveztük". Paks II.-re szüksége van Magyarországnak és szüksége van a magyar embereknek, nélküle a magyar ipar is versenyképtelenebb lenne, és a családok rezsiköltsége is magasabb lenne. Ezért a kormánynak semmilyen oka nincs arra, hogy megváltoztassa korábbi terveit és nincs is ilyen szándéka - idézte Orbánt az MTI.

Az Európai Parlament képviselői kedden állásfoglalást fogadtak el, amelyben Ukrajna megtámadása miatt szigorúbb európai uniós szankciókat sürgettek Oroszországgal szemben. Ebben felszólították az EU-tagállamokat egyebek mellett arra, hogy a nukleáris területen szüntessenek be minden együttműködést Oroszországgal, különösen a Roszatommal és leányvállalataival, és vonják vissza ezen cégek működési engedélyét is. A parlamenti állásfoglalásnak azonban nincs jogi kötőereje, az esetleges ilyen jellegű szankciókról az Európai Bizottságnak és az EU Tanácsnak kellene döntenie.



A tűzszünet az oroszokon múlik



Arra a kérdésre, hogy mit üzen Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, Orbán Viktor angolul azt felelte, hogy nekik nincs üzenete, csak azoknak a menekülteknek, akik itt vannak. Nekik azt üzeni, hogy Magyarország jó barátja Ukrajnának, "az ukrán embereknek, ha segítségre van szükségük, számíthatnak ránk". Nem hiszi, hogy az ukrán és az orosz vezetőnek tőle kellene üzenet, tanács. Ők nagy emberek, "jobban tudják nálam, mit kellene tenni". A magyar kívánság nem üzenet, nem tanács, és az a béke.

Orbán szerint mindent megpróbáltak megtenni a tárgyalások érdekében. Ami most van, az háború, a háborút pedig csak tárgyalással, tűzszünettel lehet megállítani. Ez azonban nem az európai vezetőkön vagy a magyar miniszterelnökön múlik, hanem az oroszokon és az ukránokon, alapvetően az oroszokon - mondta a miniszterelnök. A magyar kormány megpróbálta előmozdítani az egyeztetéseket, felajánlotta a feleknek, hogy Budapesten folytassanak béketárgyalásokat. Ezt most ismét megismételte Orbán Viktor.