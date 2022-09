Orbán Viktor úgy véli, hogy az Ukrajnában zajló háború lokális lenne, ha a nyugati szankciók nem tették volna globális gazdasági háborúvá - derült ki a parlamentben elmondott napirend előtti felszólalásából, amiről a Index tudósított. A szankciók ostorozása kiemelkedő témája volt a kormányfő mondandójának.

Arra kell készülnünk, hogy a háború a szomszédunkban idén és jövőre is folytatódik. Azonnali fegyverszünetet és béketárgyalásokat követelünk - ismertette a miniszterelnök kormánya álláspontját.

Évtizedek óta nem látott mértéket öltött az áremelkedés Magyarországon is – folytatta a miniszterelnök -, megemlítve, hogy Magyarország rendszerváltás utáni történetében legalább öt vezetés, az Antall-, a Horn- és a Gyurcsány-, a Bajnai és a koronavírus-járvány idején az ő előző kormány kényszerült válságkezelésre.

Európa törpe



Az energiaárak emelése minden országban növeli az inflációt, ezt nem gazdasági folyamatok váltják ki elsősorban, hanem egyértelműen a szankciók okozzák, azaz a brüsszeli politikai döntések a felelősek ezért a problémáért. Az energia területén Európa törpe, Oroszország pedig óriás.

Orbán Viktor szerint Európa országai az olajért, a földgázért és a villamos energiáért szankciós felárat fizetnek. Szankciók nélkül az európai gazdaság újra erőre kapna, és el tudná kerülni a recessziót. […]

A szankciók végét még ma sem látjuk, a rezsiszámlák pedig az egekbe szöktek. Egész Európa választ vár Brüsszeltől, hogy meddig fogjuk ezt csinálni. Ha ez így megy tovább, Európa belegebed. Ideje lenne amerikai barátainkkal is őszintén beszélni erről. Egyre több a dühös ember, mi is azok vagyunk. Felelőtlenség az emberek sorsával hazardírozni - lovalta bele magát a miniszterelnök mondanivalójába.

Akkor is igen, ha nem



A szankciók miatt a kormány frissítette a közép- és hosszú távú energiastratégiáját. Összesen 32 beruházást valósítanak meg ennek érdekében, 11 400 milliárd forint értékben. A szükséges forrásokat az Európai Unió megígérte.

Ha a brüsszeli bürokraták mégsem adják ide, ami Magyarországnak jár, akkor máshonnan szerezzük be azt a pénzt, az erre irányuló tárgyalásokat már el is kezdtük. Az EU-n kívül más nemzetközi partnerekkel is tárgyal a kormány - mondta titokzatosan Magyarország miniszterelnöke.

A nemzetstratégiai célok továbbra is fontosak a kormánynak, így a magyar energiarendszer teljes megújításának programja is napirenden marad. A közúthálózat fejlesztése, valamint a családtámogatási program is folytatódik, utóbbi új eszközökkel is bővül decembertől. A kutatási és fejlesztési program is folytatódik, valamint a nemzetegyesítő politika is.

Három havi tartalék



Gyurcsány Ferenc, Magyarország volt miniszterelnöke, az ellenzéki Demokratikus Koalíció elnöke úgy látja, hogy a kormánypárti képviselők és a magyar kormány rossz politikát folytat. "Nem tudom, hogy mivel fogja Putyin az önök emberét, de amit a kormányfő tesz, nemcsak erkölcstelen, hanem észszerűtlen is. Azt gondolom, hogy fogják a fiút. Egyszer talán ki fog derülni, hogy mivel. Ha rajtunk múlik" - fogalmazott meg pillanatnyilag összeesküvés-elméletnek hangzó teóriát a volt kormányfő.

Az ellenzéki pártvezető megjegyezte azt is, hogy Magyarország valutatartalékai lassan nem elegendők háromhavi import fedezetére, ami azt jelenti, hogy amikor elérjük ezt a szintet, akkor Magyarország technikai értelemben államcsődben lesz.