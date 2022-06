Alapvetően egyetlen nemzetközi szankció sem vonatkozik az orosz aranyszállítmányokra, amelyek nyersanyagként szolgálhatnának az aranytömbök öntéséhez. Svájc a világ egyik legnagyobb forgalmazója, ahol sok öntöde is működik, amelyeknek most teljes gőzön kellene gyártaniuk, mivel a magas infláció miatt világszerte megugrott a befektetési aranytömbök iránti kereslet.

A svájci szövetségi vámhivatal adatai szerint májusban több mint 3 tonna aranyat szállítottak Svájcba Oroszországból. Ez az első szállítmány az országok között február óta. Egyszerűen az országban kezdett elfogytak az aranykészletek, amelyekkel kiszolgálhatták volna a biztos befektetéseket kereső ügyfeleket. Vagyis nem tudtak aranytömböket eladni abban a mennyiségben, amennyire kelendők lettek a magas infláció mellett. A szállítmányok a múlt hónapban a kulcsfontosságú finomító központba irányuló aranyimport mintegy 2 százalékát tették ki.

Viszont nem lehetett tudni, hogy kik voltak a vevők, mert a nagy cégek mind tagadták, hogy orosz aranyat vettek volna, amelyet kerülnek az ukrajnai invázió kezdete óta. Most viszont kiderült, hogy nem is egyenes úton futottak be az aranyszállítmányok Oroszországból: a Svájci Szövetségi Vámhivatal szerint a múlt hónapban az Egyesült Királyságból érkezett Svájcba a nemesfém.

A több mint 3 tonna arany mintegy 200 millió dollárt ér. Már a magas összeg miatt is beindultak a kereskedelemmel kapcsolatos találgatások, különösen azután, hogy a svájci finomítók szövetsége azt mondta, hogy tagjai nem felelősek a kereskedelemért.

Az említett fém az Egyesült Királyságból érkezett, de orosz eredetmegjelöléssel volt ellátva, közölte pénteki közleményében a vámhatóság. Az arany importőréről jogi okokból nem adhattak tájékoztatást – írja most a Bloomberg.

"Az orosz finomítók által 2022. március 7. után gyártott rudakkal már nem lehet kereskedni Svájcban" - áll a vámigazgatás közleményében. "Az orosz finomítók által 2022. március 7. előtt gyártott rudakkal továbbra is lehet kereskedni" – tették hozzá.