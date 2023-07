Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezetője fellázadt Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen, és úgy tűnik, ép bőrrel megúszta a dolgot – egyelőre legalábbis.

Sokan látják úgy, hogy maga a puccskísérlet és az a tény, hogy végül Alekszandr Lukasenka belarusz elnök közbenjárása állította meg a zsoldosok menetelését Moszkva felé, egyértelműen gyengítette Putyint és a Kremlt. Mások azonban azt gondolják, a Wagner-vezér még mindig komoly veszélyben van, csak idő kérdése az egész.

A Kreml válogatott módszerekkel szabadul meg a rezsim ellenségeitől. Kezdetben az utcán, a liftben vagy erdőben ölték meg azokat, akik az orosz rendszert vagy egyenesen Putyint bírálták. Ezt követték a megmérgezések, az utóbbi években pedig látványosan sokan zuhantak ki magas épületek ablakaiból.

Egy másik módszer pedig, amelyet szintén gyakran alkalmaznak, a bebörtönzés. Ez történt például Alekszej Navalnij ellenzéki politikussal és Vlagyimir Kara-Murza ellenzéki aktivistával is, miután mindketten átestek egy – utóbbi több – mérgezési kísérleten is.

– nyilatkozta a Napi.hu-nak Seremet Sándor, az Eurázsia Központ szakértője, a Magyar Külügyi Intézet (MKI) vezető kutatója, a Memorial rendszeresen közzétett politikai bebörtönzéseket vizsgáló elemzéseire hivatkozva.

A Memorial adataihoz annyit mindenképp érdemes még hozzáfűzni, hogy a szervezet jelentéseiben rendszerint két csoportra bontja a politikai foglyokat: számon tartja azokat, akiket általános politikai okokból börtönöztek be, és külön azokat is, akiket vallási okokból. A két csoport összlétszáma a 2018-as 183 főről 2023 áprilisára 551 főre ugrott.

Oroszországban az elmúlt egy évtized alatt jócskán visszaesett a bebörtönzöttek száma: 2008-ban még 893 ezer fő élt az ország börtöneiben, 2023 elején pedig már „csak” 433 ezer. Ezzel együtt Oroszország 2019-ben a 100 ezer lakosra jutó fogvatartottak számát tekintve még mindig a globális ranglista 17. helyét foglalta el, és egyetlen európai ország sem előzte meg.

Azt hihetnénk, az orosz elnyomó rendszer szinte már nem is okozhat meglepetéseket, a Reuters azonban áprilisban arra hívta fel a figyelmet, hogy

az orosz biztonsági szolgálatok és bíróságok újabb határokat léptek át.

Március végén őrizetbe vettek egy amerikai újságírót, a The Wall Street Journalban publikáló Evan Gershkovichot. A Reuters szerint Mostkva részéről legutóbb 1986-ban – még szovjet kommunista uralom alatt – volt példa hasonlóra, akkor tartottak fogva amerikai újságírót, kémkedéssel vádolva őt.

Seremet Sándor egyébként elmondta, manapság a háborúellenes fellépés miatt börtönbe kerülők ellen leggyakrabban felhozott vádak:

Március közepén az orosz parlament megszavazta a cenzúratörvények szigorítását. Ezek értelmében akár egy átlagember is elítélhető, ha nem megfelelően nyilvánul meg az orosz fegyveres erőkről. A maximum büntetés pedig az addigi húsz év helyett akár életfogytiglan is lehet.

Az oroszországi helyzet abszurditását jelzi, hogy egy 12 éves orosz lány mindössze egy rajzzal börtönbe tudta küldeni az apját. A gyerek háborúellenes képe miatt két év börtönbüntetést kapott a férfi.

De bizonyos szempontból határátlépés volt az is, hogy Navalnijt – támogatói csapata szerint – áprilisban megverték a börtönőrök, hasonlóra addig nem volt példa.

Alexei Navalny has been beaten up in prison. They have also started a new criminal case against him. Essentially for being beaten up by the prison guards.

A terrifying line of physical violence has been crossed today for the first time since his imprisonment. https://t.co/4pAS0JbKSG