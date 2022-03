Az uniós vezetők 2022. március elején elfogadtak egy közös nyilatkozatot az orosz energiafüggőség fokozatos csökkentéséről, a beszerzési forrásaik és útvonalaik diverzifikálásáról cseppfolyósított földgáz (LNG) és biogáz használata révén, illetve az európai gáz- és villamosenergia-hálózatok összekapcsolásának javításáról. Az EU-s vezetők emellett felkérték a Bizottságot, hogy május végéig tegyen javaslatot a RePowerEU-tervre, melynek célja az orosz energiafüggőség megszüntetése.

Bulgária Oroszországgal való szakítása azért is időszerű, mert a Gazprommal kötött tízéves szerződése éppen 2022 végén jár le. Asen Vassilev bolgár miniszterelnök-helyettes szerint „vannak alternatívák”, és már elkezdték kidolgozni az orosz energia kivezetésére vonatkozó tervet. Bulgária több helyről próbálja biztosítani a gázellátását: vásárolnának török lng-t, de ez drága megoldás, és hamarosan elkészül a görög-bolgár gázvezeték is, mely lehetővé teszi majd, hogy a délkelet-európai piac is diverzifikálódjon.

Bulgária évi egymilliárd köbméter gázt vásárol Azerbajdzsántól, ezért előnyösnek tartana egy közös uniós gázmegállapodást Bakuval, így jobb áron tudnának az EU-s országok azeri gázhoz jutni. Alexander Nikolov bolgár energiaügyi miniszter szerint Bulgária gázkapacitása évi három milliárd köbméterről akár ötmilliárdra nőhet, hiszen 2023-ra tervezik a Bulgáriát és Görögországot összekötő LNG-terminál üzembe helyezését is.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.