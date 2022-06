Április 27-e óta, amikor Oroszország egyoldalúan úgy döntött, hogy leállítja a Lengyelországba és Bulgáriába irányuló gázszállítást, a Gazprom a honlapján sem közöl információkat az Európába irányuló gázszállításról.Az elemzések folytatásához ezért az Ukrajnán keresztül történő tranzitadatokat közvetlenül az ukrán GTSOU szállítási rendszerüzemeltető, valamint a Fehéroroszországon keresztül történő tranzit esetében a Litvániába Kotlovkánál, illetve Lengyelországba Kondratkinál, Tieterowkánál és Wysokojénál belépő gázra vonatkozó ENTSOG-adatokat lehet csak alapul venni.

Ez alapján a Natural Gas World arra jutott, hogy mintegy 9 százalékkal csökkent a kontinensre irányuló orosz gázexport mennyisége. Ebben természetesen szerepe van annak, hogy május elejétől Lengyelország és Bulgária már nem kapott földgázt a Gazpromtól, valamint május második felében Finnországot, a hónap végén Dániát is kitette az exportból az orosz állami gázcég, mert az érintettek nem hajlandók rubelben fizetni a szállítmányokért, számlát sem nyitottak a devizában a Gazprombanknál.

A lengyeleket, a finneket és a dánokat nem viselte meg a váltás, már a háború előtt is fokozatosan csökkentették az orosz gáztól való függésüket.

Az FGSZ Földgázszállító adatai alapján viszont az látszik, hogy Magyarországra folyamatos a gázbeáramlás. Ez ráadásul a háborús kockázatoktól is védett, mert a Török Áramlat balkáni leágazásáról érkeznek már a szállítmányok, amelyek Kiskundorozsmánál lépnek be az országba. De az ausztriai Baumgarten felől is jön bőséggel gáz Magyarországra.