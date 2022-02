Elemzők: összedől az orosz kártyavár az új nyugati válaszcsapásoktól

Oroszország az elmúlt hét évben félelmetes pénzügyi védelmet épített ki, ám hosszú távon gazdasága valószínűleg nem fog ellenállni a Nyugat összehangolt szankcióinak. A Krím 2014-es annektálása után kivetett büntető intézkedések kiírták Oroszországot a magas jövedelmű országok közül, most pedig a feltörekvő államok alsó tartományába kerülhet. A gazdasági fejlesztések finanszírozhatatlanok lesznek, ha pedig az energiahordozóit sem veszi senki, akkor össze is dől a most még erődnek tűnő kártyavár.