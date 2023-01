Aelxander De Croo belga miniszterelnök azt akarja, hogy a világ vadásszon az orosz "véres gyémántok" kereskedelmére és állítsa le azt. Noha egy ilyen megszorítás nem okozna akkora kárt Vlagyimir Putyin gazdaságának, mint például az összes fosszilis tüzelőanyag betiltása, az orosz gyémántok folyamatos áramlása annak jelképévé vált, hogy a nyugati országok gazdasági érdekeiket Ukrajna érdekei fölé helyezik - írja a Politico.

A Kreml elleni újabb szankciókra vonatkozó legfrissebb tervek újra felerősítették a vitát arról, hogy vajon mennyire erkölcsös az Oroszországból származó gyémántokkal folytatott európai kereskedelem. Belgiumnak elege van abból, hogy bűnbaknak állítják be. Alexander De Croo miniszterelnök szerint ezért Putyin gyémánteladási lehetőségét minden nyugati piacon be kellene tiltani.

Az orosz gyémántok véres gyémántok. Moszkva gyémántokból származó bevételei csak akkor szűnhetnek meg, ha az orosz gyémántok nyugati piacokra való bejutása többé nem lehetséges. Ennek megszilárdításán Belgium a partnereivel együtt dolgozik

- mondta De Croo a Politiconak adott nyilatkozatában.

A Nyugat gazdasági háborúja Oroszoroszág ellen máris érezteti hatását. Részben az amerikai szankciók miatt az antwerpeni orosz gyémántkereskedelem máris súlyos csapást szenvedett. Ezeket a nyers orosz gyémántokat más gyémántpiacokra irányítják át, és gyakran csiszolva jutnak vissza Nyugatra.

Egy belga tisztviselő szerint Belgium ezért dolgozik partnereivel együtt egy kifogástalan gyémánt nyomkövetési rendszer bevezetésén. Ha ez beválik, az jobban árthat Moszkvának, mintha Washington vagy Brüsszel egyedül hadakozna a gyémántfronton.

„Európa és Észak-Amerika együttesen a természetes gyémántok világpiacának 70 százalékát képviseli. Erre a piaci erőre alapozva biztosíthatjuk a szükséges átláthatóságot a globális gyémántágazatban, és strukturálisan ki tudjuk tiltani a véres gyémántokat a világpiacról. Az ukrajnai háború erős lendületet ad ehhez” - mondta a tisztviselő.

Egy belga szocialista fecske még nem csinál nyarat

Az Európai Unió az Oroszország elleni szankciók új körét készíti elő Putyin ukrajnai inváziójának első évfordulója, február 24-e előtt. Olyan országok, mint Lengyelország és Litvánia ismét sürgetik az EU-t, hogy ebbe a gyémántokat is vegyék bele. Egy uniós diplomata szerint azonban a vita most inkább „Belgiumon belüli, mint európai harc”.

De Croo egy ideológiailag sokszínű, hét pártból álló koalíciót vezet. A kormányán belül a zöldek és a szocialisták arra ösztönzik, hogy aktívan lobbizzon a gyémántok uniós szankciós körébe való bekerüléséért. Különösen a holland nyelvű szocialista párt, a Vooruit szorgalmazza ezt. Vicky Reynaert képviselő új állásfoglalást terjeszt be a belga parlamentben, amelyben importtilalmat javasol.

Kezd tarthatatlanná válni annak az álláspontnak a megmagyarázása, hogy Belgium nem nyitott az orosz gyémántok blokkolására. Azt szeretnénk, ha Belgium aktívan együttműködne az Európai Bizottsággal

- mondta Reynaert. Kathleen Van Brempt belga szocialista EP-képviselő ugyanezt az ötletet szorgalmazza európai szinten.

A szocialisták kezdeményezése azonban nem valószínű, hogy behozatali tilalmat vagy akár behozatali kvótákat eredményezne - mondta négy tisztviselő más belga politikai pártoktól. De Croo most inkább egy nemzetközi megoldást helyezett kilátásba. Senki sem számít arra, hogy a szocialisták destabilizálják De Croo törékeny belga koalíciós kormányát a gyémántkérdés miatt.

Még ha a belga kormány mind a hét pártja bele is egyezne az orosz gyémántok negligálásába, akkor is lenne egy másik fontos akadály: a bonyolult belga politikai rendszerben a regionális kormányoknak is lenne beleszólásuk. Az északi Flandria régió kormánya ellenzi az importtilalmat. Ezt a kormányt a flamand nacionalisták vezetik, akiknek pártelnöke, Bart De Wever egyben Antwerpen polgármestere is. „Semmi sem fogja megváltoztatni a véleményüket ebben a kérdésben” - mondta az egyik belga tisztviselő a nacionalisták álláspontjáról.

Véres orosz gyémántok

A szankciók nem jelentenek megoldást. A teljes átláthatóság nemzetközi kerete, az antwerpeni normáknak való megfeleléssel lehet majd működőképes”- mondta Tom Neys az antwerpeni World Diamond Centre-től.

Egy ilyen transzatlanti tervnek hatalmas hatása lenne Hans Merket, az International Peace Information Service, egy emberi jogi nonprofit szervezet kutatója szerint:

Ennek sokkal nagyobb hatása lenne, mint a jelenlegi amerikai szankcióknak, amelyeket kijátszanak az oroszok.

De az ördög a részletekben rejlik majd. Sikerül-e Belgiumnak egy transzatlanti koalíciót létrehoznia? Hajlandóak-e a fogyasztók többet fizetni a gyémántokért, vagy továbbra is fennáll a veszélye, hogy az árut más piacokra irányítják át? Az egyik belga tisztviselő kételkedett a transzatlanti koalíció sikerének esélyeiben. Ha a nemzetközi szövetség kudarcot vall, Belgiumnak és az Európai Uniónak fontolóra kell vennie, hogy önállóan lépjen tovább, és meggyőzze a világ többi részét is a közös cselekvésről.