Az orosz lakosság többségének a hanyatló életszínvonal nem lesz újdonság, mivela reáljövedelmek évek óta stagnálnak, vagy esnek – állapította meg a G7.hu-n Tóth-Czifra András New Yorkban élő politikai elemző, aki a Center for European Policy Analysis (CEPA) kutatójaként Oroszországgal foglalkozik.

A változások nagyon eltérően hatnak Oroszországban iparáganként, régiónként. A szankciók hatásai egyes iparágakban már nagyon is érezhetők, különösen nyár óta, még ha az alkalmazásban állók száma egyelőre tömegesen nem is indult csökkenésnek. A gazdasági hatások folyamatosan érezhetőbbek lesznek, ráadásul elsőre meglepő területeken is.

Tömegek nem maradhatnak munka nélkül

Az orosz politikai vezetés – különösen az állami vállalatokon keresztül – kínosan ügyel arra, hogy tömegek ne maradjanak munka nélkül. Viszont egyre gyakoribb téma a helyi sajtóban a fizetések elmaradása, ha ez a statisztikákban egyelőre még nem is látszik. A kilencvenes évek óta minden gazdasági nehézség idején így történt, jelenleg azonban kulcsfontosságú iparágakban jelentkezik ez a probléma, és nehéz látni a válság végét.

Bár tömeges munkanélküliség nem lesz, de a szegények száma nőni fog. A lakosság ötödéről várhatóan akár harmadára is nőhet a nélkülözők aránya.

Irány Irak és Észak-Korea?



Összességében egy nagyon hatékonytalanul működő, folyamatosan visszaeső, de középtávon fenntartható orosz gazdaság alakulhat ki, amely a jelenleginél kevesebbet termel, rosszabb minőségben – ez nagyon hasonló lesz, mint ahogy Venezuela, Irak vagy éppen Észak-Korea működik. Igaz, ezekben az országokban egy koherensnek mondható ideológia segíti a politikai rendszer fennmaradását, míg Oroszországban nincs ilyen - fogalmazott az elemző.