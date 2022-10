A műsor vendége volt Vlagyimir Szolovjov, a Kreml propagandistája, aki szerint az orosz-ukrán háború már egy gigantikus európai háború kitörésének küszöbén áll.

Beszélgetőpartnere a közgazdász Jevgenyij Satanovsky szerint ez csak egy lehetőség a sok közül, de a dolgok állása szerint valóban egy hatalmas háború irányába tartanak, hiába akarják az amerikaiak, hogy az csak Európára korlátozódjon.

Ezután elnézést kérnék a tévénézőktől, hogy ők nem túl optimisták a témában - írja a portál.

Meanwhile in Russia: top pro-Kremlin propagandist Vladimir Solovyov (who is Jewish) and his guest Yevgeny Satanovsky (who is an atheist) vehemently agree with Ramzan Kadyrov (a Muslim) that Russia is engaged in jihad against Ukraine and the West as a whole. Mind-numbing nonsense. pic.twitter.com/OPjct69LRL