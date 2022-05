Az Ukrajna ellen indított orosz háború nyomán azonban Németországban a 78 éves Gerhard Schröder, aki 1998-2005 között volt Németország kancellárja, "Putyin-barátsága" kapcsán betelt a pohár - írta a portál.

A politikusból lett üzletember a közelmúltban a The New York Timesnak adott interjúban nemcsak védelmébe vette Vlagyimir Putyin orosz elnököt és a háborút, de Németországot az Oroszországgal való együttműködésre szólította fel. Az interjú nyomán a a szociáldemokrata párt (SPD) vezetői is ellene fordultak, és ehhez a legtöbb parlamenti párt is csatlakozott.

Kapcsolódó Orosz befolyás fertőzi a német politikai elitet

Sokak szerint azonban ennél is érzékenyebben érheti, hogy fotója lekerült kedvenc berlini étterme, a Ständige Vertretung étlapjáról, ahol a currywurst mellett szerepelt - tudósított a Der Spiegel.

Jörg Brinkmann, az étterem tulajdonosa a lépést azzal indokolta, hogy az egykori kancellár nem volt hajlandó elhatárolódni Vlagyimir Putyintól.

Emellett egykori egyeteme, a göttingeni Georg August egyetem is arra szólította fel, hogy haladéktalanul mondjon le tiszteletbeli doktori címéről. Az intézmény közlemény utalt arra is, hogy Schröder felkereste az egyetemet, igyekezett magyarázni az Oroszországgal kapcsolatos magatartását, ez azonban teljes kudarccal végződött.